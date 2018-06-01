崔永元详解和《手机2》仇怨 又为何针对范冰冰

新浪娱乐讯 自从《手机2》宣布开拍以来，崔永元连续在微博发声，重提2003年《手机》上映时与冯小刚、刘震云的恩怨。这次还把女主角范冰冰也拉下水，发布了她片酬1000万的一份合同。随后崔永元又在微博上传多份合同，并曝光了演员有“大小合同”的行业乱象。

崔永元

崔永元的微博迅速引起广泛讨论，曝光的几份合同则被外界猜测是电影《大轰炸》的合同。5月30日，崔永元接受新浪娱乐独家专访，他否认了这些合同属于《大轰炸》剧组，更表示自己有一抽屉合同，已经做好了打网络持久战的准备，会慢慢放出更多大招。

此次在微博上连续发声狂怼冯小刚、刘震云、范冰冰，崔永元表示是因为《手机2》的拍摄再次激怒了他。他说如果没有这部戏，当年的事情就算过去了。

崔永元与冯小刚、刘震云可谓是旧怨添新仇，而对于范冰冰，他表示最初公布合同是忘了打码，还曾心生抱歉，但看到范冰冰发布的“《手机2》拍摄现场，武月很开心”的微博后，开始愤怒：“这么多年都饶过你，都没理你，你自己一点都不忏悔。”

在专访中，崔永元详细解释了他抵触《手机2》、针对范冰冰，以及一直没有将矛头指向葛优的原因。

对于事情究竟怎么解决，崔永元表示：“我觉得什么时候我出够了气，我就把那些微博一删，就算结束了，现在正在兴头上。”

被《手机》事件改变了世界观

“蹭热度？你崔叔叔那时候比他火多了！”

新浪娱乐：你最近在微博上频繁发声，几个当事人冯小刚、刘震云、范冰冰有没有来和你交流过？或者通过第三人和你交流？

崔永元：本人没有。第三方主要是刘震云的女儿，觉得她可能有点委屈，为什么要提到她，还有刘震云觉得我不应该提到他的女儿，有意见冲他说就行，大概就这么点意思，其他人没反应。范冰冰都是公开的。

新浪娱乐：你这次在网络上曝光了这么多事情，或者说怼了这么多人，原因是什么？希望得到怎样的回应？

崔永元：好多人都不太知道这个事。在2003年，他们拍了一部《手机》，狠狠地侮辱了我。他们当时要拍电影的时候，请我去了冯小刚家，徐帆老师亲手给我们包了饺子，吃完饭以后，我和冯小刚还有刘震云谈《手机》电影，冯小刚说服我，让我演，一个是我不会演电影，第二电视台也不允许，我给谢绝了，但是我还是帮他们出了很多主意。因为他想拍个喜剧，我觉得这些方面我是擅长的。

现在我看好多小孩说我在蹭热度，我想给那些小屁孩说，你可以回去问问你爸你妈你爷爷你奶奶，你崔叔叔那时候比他火多了，真的是最火的了，要不然他能蹭我们吗，对不对？

然后一直都很正常，我知道他们也拍了，葛优在演什么我都知道。到了临上映前一周，我和冯小刚徐帆在一起吃饭，我说怎么样？他说拍得特别好，你就等着看，我就看到了那么个电影。现实生活中是因为我病了，换了和晶来替我主持。电影里就变成了因为跟范冰冰有了这种暧昧关系，所以把这个位置让给了她。有这么流氓的吗？所以我非常难受，但是那个时候不像现在这样有自媒体有什么，你第一时间就可以说了，那时候可能只能（接受采访）这样说，很多报纸根本不采访就胡写，反正怎么热闹怎么来，对我伤害特别大，包括我的妻子女儿都受到特别大的伤害。

在这以后，冯小刚从来没有道过歉，他只是说了这件事的原委，他的解释是说我们想跟小崔开个玩笑，但是他不上这个路，他不接受这种开玩笑的方式，他觉得有点遗憾。刘震云是道歉过三次，其中有一次他跟我道歉，但是我很不满意，我就是有点发脾气了。我说你看你一个好好的作家，你天天跟他们混在一起，你就是想挣快钱，所以你才变了，你才写这种烂东西。他说你说的对，确实有问题。然后我就觉得挺好的，这也算知错就改，你干嘛还死揪着不放？所以后来《手机》出了书，拍了电视剧我都没吱声。

事情就算过去了，这次忽然听说他们又要拍《手机2》。当然很多小孩会说跟你有什么关系，《手机》是你《手机2》就非得是你，以为这是《复仇者联盟》吗。他们不知道他们没出生的时候发生过什么事，而我知道，因为对我造成了这么大的伤害，所以当时我跟刘震云就有了微信，你们也看到了截屏，我觉得都有点哀求了，说恳求都说轻了，我那意思就是你别再恶心我了，你那次恶心我的事是我女儿上小学一年级，现在是她大学毕业，我刚把她从学校接回来，在家里回来不到两天，你为什么要老送我女儿这样的礼物。然后他自己也说了，冷嘲热讽的意思说不叫《手机》了，叫《朋友圈》了，那这事我以为就过去了。没过两天他们的海报就出来了，《手机2》。你说是什么玩意儿？

而且这次还特别巧。在这之前一个月，我还见到了冯小刚和徐帆，是顾长卫电影的首映式，我们去的时候我们俩就坐这么近（紧挨着），还在聊天，身体怎么样，最近忙什么的。我也见到了范冰冰，什么也没说，但是我见范冰冰可能我们从来都不说，因为没什么可说的，我觉得八竿子打不着，见一下点一下头就过去了。冯小刚还是什么都没说，我怎么觉得这跟2003年一模一样的？

新浪娱乐：你是希望得到他私底下的道歉吗？

崔永元：不接受。

新浪娱乐：就是说如果道歉，你希望是在当年。

崔永元：当年刘震云道歉了，我也原谅他了。冯小刚这种我都说他是渣了，你让他给你道什么歉，这种人他道歉有什么用，对不对？

新浪娱乐：是不是那件事情对你的影响持续了十几年一直都没有离开过？

崔永元：我觉得本来应该是慢慢淡下来了，经过了两次历练以后，我的世界观都变了。我以前觉得这世界可美好，起码我觉得好人多，真善美还是占主流的，我以前是这样想的。现在我觉得才不是，都是蒙人的。

我两周以前写了一首情诗，发在微信上，实际上是个很拙劣的情诗，是因为当时我跟江一燕聊天，然后她说在二环堵着，忽然我觉得这句话特别好。我觉得特别像一个情诗，我就写了一个“我愿意和你一起，我愿意和你一起堵在三环上一天堵上一年”，然后他们所有人都笑话我，幸亏江一燕跟我叫崔爸爸，要不然人家还以为真有什么事了，现在我觉得大家都不接受这种美好。

我也不接受了，没了。但是我总是觉得像刘震云这样的作家，总得有一点悲天悯人的情怀，得有一点对真善美的向往，你要对你的读者对你的观众负责，要往好的方向去引导他们，能力有限，你也要做事这样。你不能跟这些牛鬼蛇神社会渣滓什么混在一起，只要能挣钱，能数钱，就可以代替你所有的快乐，不能这样。

新浪娱乐：所以刚才那首情诗你是希望表达什么？

崔永元：我是试试我还能不能有情怀，但是出来我觉得很幼稚，一点都不发自内心，但是就是说当年我们觉得世界美好的时候，写这个东西就会掉眼泪的。现在自己看着就觉得可笑了。

那么当年刘震云道歉了，我也就接受了，这个事情就会过去了。过了这么多年，他又来这么一回，我不会接受他道歉的。冯小刚也用不着道歉，没用。

新浪娱乐：这么多年，你觉得自己因为这件事改变的多，还是一直是当年的自己？

崔永元：我的性格没有改变，但是我对世界的看法完全改变了。 我觉得这个世界是非常糟糕的，是极其不让人满意的。这个世界现在是你想独善其身的可能性都等于0。你不招他，他就招你，这不就是最简单的事。都这么多年了，我女儿从小学都上大学了，你还要来一下干嘛。

如果没有《手机2》，事情就过去了

“《手机》如果说的是另一个人，别人表示抗议，我也会发声支持的”

新浪娱乐：你心里是不是希望《手机2》可以停拍？

崔永元：无所谓，不用停拍，我觉得那样显得我太软弱了。我觉得我在跟刘震云对话的时候，我已经以一个父亲保护女儿的身份，一个丈夫保护妻子的身份，一个同事保护自己另一个同事的身份，已经说到了，都差不多可以快给你跪下了。 但你还这个德行，所以你爱怎么写怎么写，你不用《手机2》，你就直接叫《崔永元传》都行，无所谓。

我这一圈下来，不是也知道哪儿是软肋了吗？这不现在刘震云不要脸，冯小刚比他还不要脸。现在不就是刘震云的女儿、徐帆、范冰冰，还有里面的一些人有可能在乎这个是吗？我就专找软肋，下一步主要就打这些人，主要打刘震云的女儿，因为打在他身上就疼在他爸心上。我就是这么经历过来的。他拍第一部的时候，我女儿上小学一年级，他现在拍第二部，我女儿大学毕业，这就是他爸送给他的最好的礼物。你说他们算人吗？

新浪娱乐：这件事情对你的家庭产生过什么样的负面影响？

崔永元：我们基本上就不提这个事，大家就假装没有这个事。但是我觉得对我女儿的性格都有影响，你看这次本来欢天喜地的，她好不容易大学毕业，同专业的12个同学，只有三个人拿到了毕业文凭，非常艰苦的学艺术史，就想回来放松跟父亲一块聊聊天，然后马上就遇到了这个事。

新浪娱乐：在很多看客看来，比如说90后95后，他们甚至不知道当年的事情，如果你不旧事重提，对他们而言这件事情可能就没有发生过，但你提了感觉对你自己也是一个二次伤害，然后也让很多人重新知道那件事。

崔永元：我就是这么个人，我就是个嫉恶如仇的人。如果换过来说《手机》说的不是我，是指责的另一个人，别人表示抗议，我也会发声表示支持的，这就是我。所以你说的这种假定性不存在。

而且现在可能我们拼命解释是想让90后00后什么，觉得我们真的委屈支持我们，没必要。你们爱怎么想怎么想无所谓。我觉得这个事情就是天道轮回。你作为一个看客，你觉得好玩，可能下一个就是你，你们还不一定有崔叔叔崔教授崔爷的能力，还能挽一挽局势，还能抵抗一阵子，你们就活该被人欺负！真的。到那个时候你就会怀念我了。

新浪娱乐：差不多的事情当年发生了，现在再发生，你自己觉得整个感觉有什么变化吗？我看过有篇文章评论这件事，说的比较狠，说当年的小崔的影响力和现在是不一样的，觉得你现在可能没有办法达到你想要的一个结果。

崔永元：我才不理会这种声音，这就是说当年的小崔影响力和今年的影响力，可能只有你们那么在乎，小崔才不在乎，小崔其实他最在乎的是当年他是一个非常纯洁的人，他认为这个世界特别好，真的真善美，有坏人也是少数的。坏人也是有底线的，盗亦有道。

但是经过了《手机》事件，经过了一些网上搏斗，小崔已经变成崔爷了。他觉得世界上坏人是非常多的，超出他的想象。而且坏人的坏有的是天生的，有的是后天形成的，有的是抱团互相鼓励的。在这个时候就是说如果你选择明哲保身，选择自己清白的荣誉，选择自己要维护自己的名声，我觉得都是非常愚蠢的。

你看看那些所谓的什么红星，因为一件事就歇菜了，就从公众视野里没有了，就不存在了。你以为谁逃得过？所以我觉得他们跟我提这些问题足以证明要不他们没事找事，要不他们是小屁孩，根本还不懂这个世道。这世界哪像你们想的那样，还什么名不名什么的，甭提这些了，太幼稚了这些问题，也休想用这些问题激怒我。

新浪娱乐：如果他们没有拍《手机2》的话，其实当年的事情也就算过去了。

崔永元：当然已经过去了，对。

对范冰冰从抱歉转愤怒

“这么多年都饶过你，都没理你，你自己一点都不忏悔”

新浪娱乐：因为当年这个事情你去指责或者说针对编剧和导演是很正常的，但是这次你也把范冰冰拖下水，蛮好奇为什么这次会把她也带上。

崔永元：这个是很奇怪，就是说因为我不会美图秀秀什么的，改图我不会你知道吗？但是我确实有一抽屉合同，然后我那天实际上是想告诉大家，影视圈没有大家想象的那么干净那么好。

然后我的意思就是说你们写你们自己得了，你们自己家有导演，自己家有演员，自己演自己就完了，如果真的把以前牵扯到的那些当事人，都让他们真人出演，做成电视剧也好，电影也好，我觉得能挣好多钱，你们不就是想挣钱，还藏着掖着干什么！

但是因为操作不熟练，老眼昏花，没看到范冰冰那个名字，就泄露出去了。泄露出去了，其实是有点抱歉的，但是范冰冰很快就回了一个微博，就是说她在拍《手机2》她在演武月她很快乐，一下我就急了，就愤怒了。

我就想说，这么多年都饶过你，都没理你，你自己一点都不忏悔。你自己也是个女人，你自己也爱护自己的名节，都想给自己立牌坊，你影射别人侮辱别人，你就那么心安理得，我就让你尝尝，我就跟她耗上了。

新浪娱乐：广大网友们一直还蛮好奇的，你一直都放过了葛优，因为他演的这个严守一才是影射到你的，但是你一直没有说过他。

崔永元：我觉得葛优从来没有为这个事而感到自豪过，而且我们俩私下里有很好的关系，就是经常问候一下，过年了问询一下，有时候说谁找到了能睡着觉的好偏方，互相推荐一下。

我觉得葛优做人还是很好的。当然我从心里讲，我也不希望他去演这样的影射我的角色，但是咬着牙也能忍下来，他起码没有大摇大摆，不像冯小刚他们那么流氓。我记得当时冯小刚请我到他们家去吃饭，后来等到电影上映的时候，我不是批评他们了吗，人家就采访冯小刚，他的助理就说“谁叫崔永元，我们不认识”。但是当时就是他在他们家楼底下等着我，把我迎上去。所以这就是渣滓。

范冰冰这次倒霉就倒霉在我觉得她不知耻上，她的行为其实已经恶心和侮辱了别人，她还自由自在，因为她觉得人都叫她范爷，好像片酬很高，粉丝很多。你范冰冰也不想想，你对面坐的是崔爷，都是爷，哪那么好惹。

新浪娱乐：在当年包括现在，葛优有没有从中开解你或者从中调停？

崔永元：我们俩见面从来不说这个事，说这个事我觉得很尴尬，就没什么好说的。虽然说艺术创作有自由，我跟刘震云也说了，但是我觉得如果你们确实影射了我们，或者给我们带来了不好的影响，我觉得其实你们应该有所表示。我说的表示不是说道歉解释，不光是这个意思。我觉得如果你从艺术上，或者电影表现上审查上各种，你觉得你有道理，我们都可以讨论。而不是这种这种耍流氓，一扭脸是认都不认识你了，老子挣钱就行。别跟我来这套，这个不行。

新浪娱乐：你这次在网上发声是希望得到他们怎样一个回应？你的诉求是什么？

崔永元：没有。因为其实最简单的方式就是他们道歉，我不接受他们的道歉。我觉得这群渣滓今天道歉，明天又拿你挣钱，恨不得道歉的时候，他们看到我委屈的眼光，或者看到我表情都可以，又写到他的剧本里，不接受这样的人道歉。

那么现在到底怎么解决？我不知道。我觉得什么时候我出够了气，我就把那些微博一删，就算结束了，现在正在兴头上。

新浪娱乐：所以之后还打算再曝光些什么？

崔永元：就看我的心情，我觉得一抽屉合同不是白给的，随便拿出来一个，当事人都得进去。而且我就直说也不光范冰冰，多了，牵扯到的全是大腕。

新浪娱乐：你曝光的应该就是《大轰炸》的合同吧？

崔永元：不是。要光是《大轰炸》的合同，谁害怕，什么合同都有。社会上想主持正义的人多的是，只不过好多人没有勇气站出来，但是他们都给了我。

新浪娱乐：范冰冰工作室回应说，你公布涉密合同算是违法行为。

崔永元：他们懂法律吗，他们是为范爷服务的，他们就不懂法律，你跟谁签的合同谁负责保密，你不是跟我签的合同，我没有给你保密的义务，我给你把名字涂下去也就算不错了。一点都不懂，狗屁都不懂，可能蛮横惯了我觉得！

新浪娱乐：你在微博里说的有1000万和5000万的两份合同都是指范冰冰吗？

崔永元：我没说。

新浪娱乐：那你说的大小合同说的是谁？

崔永元：你着什么急，我没跟你说，我有一抽屉的，我慢慢给你看，多的是，看情况发展慢慢来，既然已经这样了，打持久战，对不对？不用着急。那里面谁的合同都有，你们现在在微博上面看到的至少都是五个人的合同了，谁的都有。我觉得是谁的合同谁一眼就知道。

新浪娱乐：在你看来更让人生气的是他们这种特别高的片酬，还是说他们用一种所谓大小合同的方式来做假？是不是都很不能接受？

崔永元：我肯定是不接受的，因为我觉得我是个相当正直的人，但是理论上讲跟我没什么关系，那就是一个愿打一个愿挨是吧，跟我没什么关系。

我觉得跟我有关系，就是因为（《手机2》）这件事。是因为你们恶心了我，侮辱了我，然后你们准备再次恶心我，再次侮辱我的时候，每个人还都不以为意，还都无所谓。范冰冰还说她在拍《手机2》，她演武月快乐，她剪了短发在那里，牛逼什么牛逼，所以我就把这些东西都拿出来让你看看。

还有，你让她工作室做好准备，多的是，我总不能告诉你，你工作室里边就有我的人。

（苏三/文 刘嘉奇/视频）

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