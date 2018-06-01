大电影蜂拥小荧屏，翻拍最怕注水

近期，不少电影IP先后立项要拍电视剧，包括《从你的全世界路过》《泡芙小姐》《北京遇上西雅图之不二情书》等，其中《七月与安生》已率先进入拍摄阶段，并公布了最新片花。

《七月与安生》

曾国祥导演、周冬雨、马思纯主演的《七月与安生》获得了广泛好评。目前正在拍摄的电视剧版此前曝出片花，主演沈月和陈都灵看起来很清新。

沈月和陈都灵

电视剧版

近期，不少电影IP先后立项要拍电视剧，包括《从你的全世界路过》《泡芙小姐》《北京遇上西雅图之不二情书》等，其中《七月与安生》已率先进入拍摄阶段，并公布了最新片花。在此之前，网友对于电视剧版里加入七月的弟弟“九月”，以及七月与安生的选角质疑不断，但片花播出后，不少观众欣慰于“还是原来那个味道”。

华谊兄弟去年年底发布剧集片单，透露包括《集结号》《老炮儿》《私人订制》在内的电影IP均在进行电视剧的开发。从《红高粱》《手机》《唐山大地震》到《爵迹》《北京遇上西雅图》，电影被翻拍成电视剧为何成为市场趋势？一两个小时的电影内容如何扩充成几十集的电视剧？电影口碑是否可以为电视剧保驾护航？为此，新京报采访了《七月与安生》导演崔亮、剧评人李星文等业内人士。

先电影后电视的文学IP

1。《山楂树之恋》

2。《原来你还在这里》

3。《红高粱》

4。《风声》

5。《爵迹》

6。《唐山大地震》

7。《金陵十三钗》（《四十九日祭》）

8。《云水谣》

9。《七月与安生》

10。《从你的全世界路过》

原创电影IP改编电视

1。《泡芙小姐》

2。《重返20岁》

3。《28岁未成年》

4。《大话西游》

5。《北京遇上西雅图》

6。《北京遇上西雅图之不二情书》

7。《红海行动》（未立项）

8。《老炮儿》（未立项）

原因 自带投资有观众基础

在IP影视化的过程中，先拍电影，后拍电视，并非近两年才出现的新趋势。2010年，冯小刚在2003年执导的电影《手机》便被翻拍成为同名电视剧，随后《唐山大地震》《金陵十三钗》《爵迹》《北京遇上西雅图》均是在电影上映后三到四年间便被改编成电视剧。只是近两年，这类翻拍速度越来越快。

李星文表示，电影的长度比电视剧要短，当电影火了之后再改成电视剧，只需要把剧本进行扩充、改写。这类创作比把一部长篇电视剧“缩水”为一部电影更易操作，“通常电视剧已经把人物和故事基本延展到尽头了。如果想要再改成电影，首先浓缩故事很难，其次观众不喜欢看同一个名字，但另起炉灶的故事，不就成了番外篇或剧场版了。”

但为何越来越多的原创电影IP也开始翻拍电视剧？李星文认为，简单来说仍是市场的“生意”思维。无论是电影还是电视剧，当一个项目火了，才有可能向其他文艺形式进行转化，“对市场来说，知名项目本就有再利用的剩余价值，而且还可以自带广告投资，省广告费。”

改编 内容填充防止“借壳生蛋”

当90到120分钟的电影要改编为长达几十集的电视剧，大量扩充剧本必不可少。但对本就体量小的故事来说，如何填充才能让观众接受，废戏还少，对创作者来说实则是“戴着镣铐跳舞”。

崔亮在2016年便接到了电视剧版《七月与安生》的剧本大纲，但当时他并没有直接接手，而是参与了剧本修改，“因为大纲的改编和扩充并没有抓住小说和电影的精髓，更多是在此基础上进行了全新创作。”在崔亮看来，电影的热映正是因为它抓住了闺蜜相处之间的“灰色地带”，因而在改编成电视剧时，也必须要基于这样的人设和感情类型，再规避掉电视传播时不适宜出现的内容，以共鸣的情感作为基础点延伸剧情。

但目前很多电影IP在改编成电视剧过程中，都会遭遇被“另起炉灶”。导演C就曾在接拍一部翻拍IP时，遇到剧本完全是“借壳生蛋”的情况。剧名和角色名不变，但内核完全被改为另一个故事，“这对创作者来说确实会比较轻松，因为如果电影对故事已经挖得很深了，那电视剧创作者肯定要拼命想怎么延伸和创新。但如果真的是重写一个故事，那不也完全背离原著的初衷了吗？抓住原本的故事精髓和创作思路，才是所有剧情延伸的基础。”

反响 成功项目少注水的多

电影口碑不俗，故事一定有过人之处。但好电影一定可以转化为好的电视剧吗？在业内人士看来，大部分项目都很难成功，主要还是取决于电视创作者的态度，而非故事的好坏和热度的高低。

导演C表示，虽然影剧联动是正常的市场行为，但目前的市场并不理性，只认为一个项目成功后，再度开发就一定会再成功，却不知好的故事能否经得住二次开发，还是取决于操盘人能否踏踏实实地搞创作，而不是赚热钱。“很多人为了满足平台播放的体量，会往剧情里生硬地注水，加一些不必要的情节和人物，肯定会毁掉一个很好的IP。”

崔亮也透露，在《七月与安生》的开机仪式上，他告诉所有人要忘却“珠玉在前”，从小说角度重新思考这个故事在讲什么，“如果只是为了蹭热度，尽管有观众看，也只能算是靠名气。但若把翻拍当成普通的项目去认真做，成功的概率反而会比前者要大一些。”李星文认为，电影翻拍成电视剧，完全是一次重新出发的征程，电影的好坏决定不了电视项目的反响。目前市场上成功翻拍的例子他只能想到《手机》《唐山大地震》等。（张赫）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）