《同一堂课》徐帆谈与冯小刚的育儿经

本周日21：10，《同一堂课》将迎来徐帆和冯仑这两位“代课老师”。徐帆大方分享与冯小刚的育儿经。

徐帆

在《同一堂课》第二期节目中，徐帆将她最擅长的表演带进了课堂，为了让同学们理解《背影》这篇课文，她学朱自清的父亲蹒跚走路，还站在讲桌下努力向上攀爬，“其实我是想让他们感受一下，攀爬的这个动作的难。”在课堂互动环节，徐帆还鼓励孩子们扮演他们的父亲，自己则扮演孩子与之搭戏：“希望通过这种互动把孩子们对父母的印象拽出来。”没想到，与演艺圈的“大青衣”飙戏，孩子们非但不胆怯，还拿起教鞭狠狠地向徐帆挥去。从已曝光的花絮来看，徐帆当时惊得身子缩成了一团，完全是一副担惊受怕的模样。但表演结束后，徐帆却忍不住称赞自己的搭档：“你演的好好啊！”

与孩子互动

深有感触

课堂上孩子们的表演，让徐帆深有感触：“我通过孩子们扮演他们的爸爸，很能够体会到父亲的用心。”于是，在短短三天的代教过程中，徐帆陪孩子做送给爸爸的手工礼物，请爸爸们到学校聆听孩子的心声，引导孩子们感受父爱、回报父爱。在节目最后，当看到常年在外打工的爸爸们一一出现在教室门口，孩子哭得泣不成声时，徐帆也忍不住热泪盈眶。而三天的朝夕陪伴，也在师生之间建立起了浓厚的信任。

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