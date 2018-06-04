范冰冰《巴清传》或于7月6日播出 李晨替代高云翔

熟悉卫视购剧的某知情人士透露：“《巴清传》经过李晨的一番‘改头换面’和大量的删减，确实被东方卫视和江苏卫视购入，定在暑期档播出。”

原标题：范冰冰《巴清传》或于7月6日播出 李晨替代高云翔成男主

巴清传

31日，有网友爆料由范冰冰、李晨、严屹宽主演的年度古装剧《巴清传》已定档，并将于7月6日在江苏卫视、东南卫视播出。随后，知情人士透露，此消息属实，但《巴清传》经过李晨的一番“改头换面”，剧情也有大量的删减。

网友爆料《巴清传》定档

至于网上关于《巴清传》定档东方卫视和江苏卫视传闻，熟悉卫视购剧的某知情人士透露：“《巴清传》经过李晨的一番‘改头换面’和大量的删减，确实被东方卫视和江苏卫视购入，定在暑期档播出，至于具体播出日期，并不会像今天网上传闻一样精准。两个卫视要同时协调档期，但基本步调一致，定于暑期档七月初。”此外，一张东方卫视关于《巴清传》硬广定价表今日也在网上传开。根据定价表，若不出意外，《巴清传》定于7月6日开播。

网友曝出的东方卫视《巴清传》定价通知

针对《巴清传》的播出平台和定档事宜，媒体向唐德、东方卫视和江苏卫视进行了求证，唐德工作人员却表示该剧尚未定档，截至目前，江苏卫视和东方卫视尚未做出任何回应。

此前，因男主角高云翔身陷囹圄，翻拍存在成本、技术和部分强暴戏份让范冰冰难以接受的原因，《巴清传》被曝彻底放弃。随后，又有网友爆料，《巴清传》已经正式翻拍，而此次出演男主角秦始皇的不是别人，正是范冰冰的未婚夫李晨。

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