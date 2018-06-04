林允揭机场时尚内幕！花钱请摄影师每次一千块

随后，林允还加码爆料，过去还曾逼迫助理拿单眼相机帮她拍，然后自己修图，曾经有一次，她特别带了4、5套衣服去机场换：“拍完一套去厕所换，拍得可起劲了！”

林允

林允小号

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，艺人无论何时何地，永远都是聚光灯前的焦点，因他们经常需要飞到世界各地工作，机场也成为最容易补抓到他们身影的地方，而网络上也经常会流传着他们在机场的美照。近日，大陆女星林允[微博]在私人微博上自曝，其实她的机场时尚照是花钱请摄影师拍的，拍一次约人民币1000元。

林允3日在私人微博上透露，因近来有网友问自己有关于机场美照的问题，她表示其实自己在机场的侧拍照，都是花钱请摄影师拍的，“拍一次一千多块钱吧，可能还有更贵的。但他们会修九张图，基本是规定的。”随后她还举例，曾有一次在上海机场，花钱请的摄影师被接机粉丝推挤，拍得不是很好，照片也无法使用，让她忍不住哀叹：“感觉钱白花了。”

随后，林允还加码爆料，过去还曾逼迫助理拿单眼相机帮她拍，然后自己修图，曾经有一次，她特别带了4、5套衣服去机场换：“拍完一套去厕所换，拍得可起劲了！”看到偶像自曝糗事及拍照内幕，不少粉丝都为她捏了一把冷汗：“你这么老实真的好吗”、“我觉得经纪人很快就要把你小号给封了”，但她依旧不改耿直个性，称自己只是为了满足粉丝的好奇心，看到网友称赞自己“你这么好看，不用P（图）”，她随即回应：“胖的时候要P的”，超真实回答逗乐大批网友。

林允私人微博发文：

有网友评论问我关于机场拗造型

摄影师要请的，拍一次1千多块钱吧，可能还有更贵的。但他们会修9张图，基本是规定的。

有一次去上海经纪人给我请了摄影师，结果一下飞机出来好多人，茫茫人海…望眼欲穿啊，不知道自己怎么红的，红红火火，恍恍惚惚，最后摄影师被挤飞了，拍的图一般般也没推，感觉钱白花了。拗个造型容易吗…

现在偶尔也会去机场拗造型，但拗的少了。

以前有段时间被逼的助理拿单反给我拍，我自己导图，自己修图…（自己修的快、放心）

有一次带了4、5套衣服，拍完一套去厕所去换，拍的可起劲了！

可能是以前上学兼职拍淘宝的的原因，觉得机场街拍、拍杂志都可轻松了。因为拍淘宝一天拍100多套，一样的衣服好几种颜色……那一套动作，咔咔咔的……拍的可快了（ETtoday/文）

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