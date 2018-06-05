小奶狗小狼狗物化男性？刘昊然：透露出不尊重

奶狗和狼狗称呼小男友，因为他们离得近，有回应而交流并不平等，由女方居高临下牵着绳索。狗既护主又听话，女主人由于人格萎缩，要的就这么多了。

刘昊然

韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》

姐弟恋题材的韩剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》很是火了一阵，比较平和的叙述风格深得人心。流行了好多年的姐弟恋热潮没有退潮的趋势，反而发展出对小男友“小奶狗”“小狼狗”的称呼。正如刘昊然答问时所说：我能是个人吗？为什么要是只狗呢？我对这些称呼的反感犹如当初的小鲜肉，它们透露出对男性的不尊重，物化。假如女性被物化是不正确的，那么物化男性也没有任何正确可言。

物化女性，把女性当成可买卖的物，称只要有钱就能买到女性的爱、感情，它反映出这类男性对女性怀有恐惧心理，难以与女性建立起平等关系。将女性物化、贬低过后，恐惧稍减——正常情况下，人不会害怕一段木头、一块案板上的肉，于是，他们可以将女性加以“利用”。物化男性是一样的道理，小鲜肉一般用在年轻男性偶像身上，距离生活遥远。把他们称作“肉”，随时可以咬上一口（冲到他的微博下叫“老公”等），他们和肉一样不会有回应。奶狗和狼狗称呼小男友，因为他们离得近，有回应而交流并不平等，由女方居高临下牵着绳索。狗既护主又听话，女主人由于人格萎缩，要的就这么多了。至于更高层次的思想、观点交流，不存在的。

与小奶狗、小狼狗相恋的姐弟恋，内容大多类似于青春校园恋爱小说，恋爱方式青涩，软而浅。小男生行为举止像十五岁，因为吃醋而故意不理他的“姐姐”。“姐姐”生理年龄越过三十，心理年龄处在中学生阶段，喜欢小男生的阳光、青春。这样的故事像是多年来油腻中年男出轨的翻版，中年男和黄脸婆生活得腻了，遇上青春有朝气的小女生，找回了青春。

然而人为什么要往回看呢？三四十岁的人觉得青春期样样好，多半自学校毕业以来，心理上就没有怎么成长、发展过，处于停滞状态。注意，心理成长不是指有些人认为的处事圆滑，老于世故或者老奸巨滑，是指更加清楚地了解自我，知道自己是谁，想做什么，在做想做的事情。按常理，三四十岁比十几岁更有能力管理人生，处理亲密关系更加游刃有余。在以上提到的这些都没有得到应有的发展时，三十岁才会比起十五岁的青春显得凄惶，只剩下马齿徒增的恐慌，既没有青春时期大好的将来可以期盼，又不知如何度过余生。

类似的还有那些总在怀念初恋的情怀。初恋很美，同时初恋大多青涩。按正常发展轨道，经过几场恋爱后，人变得更成熟，更有能力获得和维持美好的亲密关系，初恋将成为记忆角落里偶尔翻到的小甜枣，最美的则应该是现如今拥有的爱情。

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