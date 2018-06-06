宋茜脑洞新剧爆红 热播剧解锁圈粉新方式

作为一部偶像剧，它打破了传统，没有使劲给观众发糖，而是将较多笔墨用在女主角成长的铺垫上，故事进展中又有一些反套路的元素。

原标题：热播剧解锁圈粉新方式：情感表达要真挚，细节刻画要精准

最近的网剧有些小惊喜，《结爱·千岁大人的初恋》（以下简称《结爱》）《忽而今夏》《东方华尔街》《上海女子图鉴》等，这些戏类型多样、受众不同，且不拘泥于套路，解锁了圈粉的新姿势。这说明，好作品不一定要穿越圈层，但只要用心制作，还是能获得不俗人气。

《结爱》：偶像剧不一定使劲给观众发糖

《结爱》

近期爆红的偶像剧《结爱》胜在细节的精致，不似以往国产偶像剧的悬浮。它讲述一个普通女孩遇到一个活了一千年的男生之后，生活发生翻天覆地改变的玄幻故事。

套路虽然没有多么创新，但是作为一部偶像剧，它打破了传统，没有使劲给观众发糖，而是将较多笔墨用在女主角成长的铺垫上，故事进展中又有一些反套路的元素：男主角不是霸道总裁、没有对女主角有求必应，女主角不是毫无自理能力的“傻白甜”，更不是一下子就爱上男主角。这些做法都吊起了观众胃口，让人感觉新鲜。

据悉，这部剧的制作采用导演中心制，导演陈正道擅长悬疑烧脑题材。偶像剧的主体观众是女性，但这部戏在改编小说时特意加入了男性编剧，所有桥段都必须让男性编剧看过之后不觉得突兀才过关，这就导致逻辑漏洞尽量少。它的群戏非常精彩，宽永、修鹇等有魅力的配角减轻了主角必须撑完全剧的压力。

该剧虽然有外星人等奇幻元素，却没有花很多钱在特效制作上，所以观众不会见到蓝光、绿光飞来飞去，画面色调给人感觉比较舒服，服装、化妆和道具符合人物身份，帮助观众进入剧情。在表演上，两位主演称不上优秀，但不会让人出戏。宋茜学会“收”着演，平凡女主角的代入感很强。黄景瑜则将深沉、温柔、幽默演绎得恰到好处。

《上海女子图鉴》：职场女主立得住，遗憾缺热度

《上海女子图鉴》

《上海女子图鉴》已经更新了三周，与此前播出的姊妹篇《北京女子图鉴》相比，它没有一线演员，投资小了不少，但在摄影、美术、故事和表演等方面都表现上乘，比前者要好，但社交话题的热度稍逊一筹。所以说，要好剧还是要热剧，要品质还是要流量，成为摆在创作者面前的一道永恒难题。

和《北京女子图鉴》一样，《上海女子图鉴》以十年跨度展现了职场女性罗海燕的奋斗史，从一无所有的毕业生经过摸爬滚打，最终成为站在城市中心的成功女性。女演员王真儿不是一线演员，但可塑性强，较细腻地演绎出了当代女性的自我成长进化。

值得一提的是，“职场与爱情混为一谈”等情节在剧中并没有出现。戏里，罗海燕凭借着自身努力步步为营，爱情与职场严格分开，熬夜加班拼业绩，梳妆打扮变漂亮，一切都是依靠自身能力取得，独立自强的女性形象也相对让人信服，明确的事业规划和清晰的人生蓝图让人物真实存在的合理性大大提高，更容易得到都市女性的认可。

最为抢眼的女配角、上海本地娇小姐Kate，即便是明确一心嫁人，也是职场里能力突出、做人三观正确的人设，在女主角的职场进阶路上还提供了正确的引导。不过，其打光整体偏暗的电影化风格，虽然区别于其他国产剧采用大白光和高光的风格，但也为通过手机观剧的观众设置了一定壁垒，可说是制作团队在前期构思时的失误。

《东方华尔街》：商战剧必须尊重观众智商

东方华尔街》

《东方华尔街》是刘德华担任监制的首部网剧，观众期待较高。剧中，叶抱一（吴镇宇饰）和韦航（张孝全饰）是一对经济学专业的师徒，10年前，他们联手另外两人组成“金融护卫队”稳定市场，但很快剧情反转，他们关系破裂。叶抱一受上司之托请韦航回国炒股，但他又从中作梗，人物形象多变，于是，该剧作为一部商战剧，融合了复仇、个人成长等多种元素，足够有戏剧性。

吴镇宇和张孝全的表演很有看头，前者的气质能使其很好地把握复杂任务，后者的爆发力也很有看点。他们演绎在面摊上吃馄饨面的一场戏都耐人寻味，前半段看似平静无波澜，实际上都在为后面做铺垫，每一句台词都是干货，并渗透人物性格，张孝全最后说：“我这次回来，就是要帮你买单的”，眼神含笑，但杀气毕露。对于吴镇宇的造型，许多人调侃说“与刘松仁很像”。

该剧涉及金融业，一系列专有名词、股市分析都没有露怯，尊重了观众智商，还得到了经济学专家的认可。由于该剧就只有5集，快节奏也让部分观众表示“烧脑”，“信息量太大，一场戏都不能分神，否则就难以理解”。

《忽而今夏》：不带滤镜的青春剧更有代入感

《忽而今夏》

对于刚刚收官的青春剧《忽而今夏》，观众的第一印象应该是“高中青春剧”，然而它要做的就是突破，因为高中题材此前已经有《最好的我们》《你好，旧时光》《致我们单纯的小美好》等口碑作品了。因此，剧中既有小清新的情节，也有残酷的一面，对何洛和章远的高中生活描写只占8集，重头戏放在了他们的大学时期和社会生活期。他们的异地恋过程中的思念、纠结、猜忌，彼此的距离也逐渐从地理上变成心理上的渐行渐远，这种真实的刻画引起许多人的情感共鸣，“细节很丰润，看着看着就笑了、泪目了，或许我们的内心都有一段遥远而无果的牵挂，如果当年我们多解释几句，或者再坚持一下，我们也能走到最后”。

何洛作为“学渣”的逆袭很有代入感。高中时期，章远和何洛在一起时最多的是一起学习，“青涩初恋不会有多甜，如今的刻画更符合现实情况”。正是因为观众对剧中高中生活的感同身受，才使得高评价频频出现，“从他们身上看到自己的很多碎片，我当年高中再努力一下，可能现在会更好，女主角听到考试就崩溃的样子很像我”。

在演员方面，卜冠今此前的代表作就是《驴得水》中的校长女儿，这次人设是毛毛躁躁、叽叽喳喳，很符合新人的演技定位。白宇是故事后半程的主力担当，比较沉稳内敛，“两个人都很真挚自然，不是那种做作的，越看越顺眼，女主角尤其棒”。

在许多人的记忆中，青春剧里的主角永远都要高颜值、有时甚至各种装束华丽，根本就没有学生的味道，调色过度反倒失真了。到了《忽而今夏》里，按照真实的标准，在高中时期，男女主角永远都是素颜，长相不是第一眼的美和帅，置景和道具都很朴实，他们的校服永远都是肥大、朴素的，接地气的质感让观众颇感亲切，“这应该就是青春本来的样子，不带滤镜，平凡，但很认真”。

（原标题：热播剧解锁圈粉新方式：情感表达要真挚，细节刻画要精准 ）

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