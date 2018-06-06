《中餐厅》又开张！赵薇请来舒淇苏有朋王俊凯白举纲

第二季里，“小燕子”竟然请来了“五阿哥”！二十年后赵薇和苏有朋的异国聚首将如何续写“还珠情缘”令人期待。

慢综艺《中餐厅》是去年电视荧屏一道清流。上游新闻·重庆晨报记者5日获悉，节目已正式启动第二季。“老板娘”赵薇把舒淇、苏有朋、王俊凯、白举纲等圈内好友请来，远赴浪漫的法国科尔马小镇开启全新的餐厅之旅。

“五阿哥”苏有朋秀厨艺

回锅肉、糖醋排骨……薇大厨的拿手好菜还没尝过瘾？和老友互怼、亲自刷脸借锅……薇店长的百变魅力还没看够？ 那就继续跟着赵薇玩转《中餐厅》第二季吧。

赵薇

这位在第一季中呼声很好的店长，表现真实不做作，与黄晓明老友擦出的火花让人印象深刻。第二季里，“小燕子”竟然请来了“五阿哥”！二十年后赵薇和苏有朋的异国聚首将如何续写“还珠情缘”令人期待。

苏有朋

近几年来，苏有朋不满足于此前的种种成绩，逐渐淡出大众视线赴纽约大学进修导演学，其导演的多部影片在商业和艺术领域都取得不俗成绩。此次加盟《中餐厅》他也是画风大变，秒变厨房“呆萌新手”。切菜时不削皮、将食材一股脑往下放，尽管状况百出，动作也稍显生疏，但成品口味竟被称赞不已！

“吃货女神”舒淇入伙

影视作品中的舒淇形象多变，高超演技为观众所称道。她既能扮演坚毅独立的聂隐娘，也可化身清冷的乘务长笑笑。近年来，舒淇出现在综艺节目上的次数屈指可数，此次选择《中餐厅》第二季作为真人秀首秀，更让大家好奇节目的魅力。

舒淇

原因翻看微博才揭晓，原来舒淇经常深夜“放毒”晒美食，偶尔化身美厨娘亲自烹调佳肴，将日子过的悠闲惬意，“吃货女神”这一名号可谓是实至名归。据悉，因为对美食的热爱，舒淇还投资了餐厅，对经营颇有经验，是一位兼具实力和热爱的资深“吃货”。

王俊凯解锁“隐藏技能”

王俊凯作为“95后”超人气全能偶像，自出道以来就以青春阳光的形象、积极向上的正能量受到了大众的欣赏和喜爱，深受粉丝的追捧与认可。他不仅是舞台上唱跳俱佳的当红偶像、颇具潜力的青年演员，同时他还是史上最年轻的“联合国环境署亲善大使”，并是第一个成立个人公益基金“焕蓝梦想基金”的90后偶像。

王俊凯

王俊凯自幼独立自主的性格，不仅锻造了他在演艺事业发展中的韧性与果敢，也让他小小年纪就更懂得照顾自己与他人：烧得一手好菜。尽管日程繁忙，小凯却会经常通过下厨这种特别的方式对身边的人表达爱意。此次面对西方食客的挑剔味蕾和国际化的经营环境，王俊凯将展现怎样的厨艺隐藏技能？粉丝们表示已经按捺不住激动的心情了。

白举纲“音乐+美食”碰撞火花

自出道以来，白举纲凭借极具辨识度的嗓音、帅气健康的外形以及阳光开朗的性格而被观众熟悉。业内人士称“他以中式摇滚震撼听者的耳朵，以不妥协的世界观冲击听者的思考维度”。

白举纲

擅长用摇滚抒发情感的白举纲，此次到法国科尔马这个迷人的小镇经营中餐厅，中式摇滚与中华美食碰撞出的激烈火花，又将勾勒出一道怎样的靓丽风景？厨艺方面，白举纲刚出道时还是一位葱蒜不分的厨艺小白，而现在的他，据说已然蜕变成了一位不折不扣的居家好男人，做菜煲汤信手拈来。加盟《中餐厅》的白举纲，让人期待满满。

记者观察》》

《中餐厅》升级破局再立标杆

美食文化交流彰显“大国自信”

去年夏天，《中餐厅》第一季在泰国象岛搭起了一架中泰美食文化交流的桥梁，展现中华美食智慧，成为烙印在象岛上的一个美食符号。全部11期节目收视登顶、“零负评”引爆口碑赞誉无数，开辟了独具特色的节目风格样式。节目播出后，象岛旅游价值急剧上涨，中国游客数量较往年同比增长607%，泰国多家旅行社纷纷开始合作，增设象岛旅游专线，旅游项目收入大幅提高。

《中餐厅》第二季全新升级，将在去年节目的基础上开设全新模式，增加节目趣味看点。拍摄地选择法国科尔马开启，更承载东方美食与西方美食碰撞交流的要义。中法两国友谊源远流长，此次湖南卫视以《中餐厅》节目为文化载体，彰显了主流媒体平台对世界文化交流推动的责任和行动力。法国科尔马小镇，正在中国的节目中，用独特的呈现方式向世人展开神秘浪漫的面纱。

上游新闻·重庆晨报记者 赵欣

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