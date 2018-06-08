电视荧屏“久无爆款”，“大剧”登场备受期待

继电视剧市场持续了近五个月“无爆款”、“收视低迷”的萧条态势之后，踩着第二季度的尾巴，观众期待的“大剧”们终于陆续上线。

《爱国者》

《脱身》

《走火》

《扶摇》

继电视剧市场持续了近五个月“无爆款”、“收视低迷”的萧条态势之后，踩着第二季度的尾巴，观众期待的“大剧”们终于陆续上线。其中，大卡司、大制作的谍战悬疑剧可谓占据了六月的半壁江山，由张鲁一、佟丽娅主演的《爱国者》，以及由陈坤、万茜主演的《脱身》先后开播。无论是陈坤时隔九年后再度回归电视荧屏，还是佟丽娅、万茜两位演技、颜值俱佳的花旦双双化身“菜鸟特工”，六月锁定了一股“谍战悬疑”热潮。除此之外，今年第一部古装大剧《扶摇》也将在六月开播，杨幂、阮经天的阵容或也有望复制《三生三世十里桃花》的走红模式。

《爱国者》

6月9日 江苏卫视 爱奇艺 腾讯视频

剧中，张鲁一饰演的中共特工宋烟桥是一名有着多年战斗经验的“特工老炮儿”，看起来寡言、高冷，唯有纪律和任务最为要紧。但这样一名“特工老炮儿”，却被佟丽娅饰演的菜鸟特工频繁打乱节奏，因对事情截然不同的看法，二人上演了各种“互怼”好戏。

佟丽娅此次出演《爱国者》是她继电影《智取威虎山》后第二次诠释东北姑娘。她演的舒婕是一名张扬、不喜欢按常理出牌的外围特工，没有战斗经验，总是将事情复杂化。在经历了一次次危险任务后，宋烟桥与舒婕最终成为了生死搭档共同作战。

《脱身》

6月11日 东方卫视 北京卫视 爱奇艺 腾讯视频

该剧以1949年中国共产党“归省计划”为背景，讲述了陈坤饰演的乔智才、万茜饰演的黄俪文，与战友家人彼此守护、无私奉献的故事。陈坤一人分饰两角，扮演一对性格迥异的双胞胎兄弟乔智才和乔礼杰。哥哥乔智才是“黑市小王子”，头脑灵活，对地下贸易了如指掌；而弟弟乔礼杰是高冷的不善于交际的核物理学家。随着时局动荡，兄弟二人被迫卷入纷争之中并与“菜鸟”特工黄俪文相遇。

万茜此次在《脱身》中，饰演临危受命的“菜鸟”特工黄俪文。她将与乔智才、乔礼杰，以及王耀庆饰演的张晓光展开一段四角的情感纠葛。

刑侦

《走火》

6月6日 浙江卫视、优酷、爱奇艺

《走火》以铁路公安局一线警察的真实故事为原型，讲述了于毅饰演的警察赵鹏程在一场贩毒案中枪支意外走火，导致师父牺牲，毒犯逃逸，七年来他一直心怀愧疚，执着追凶，但却因“走火案”牵扯出诸多环环相扣的谜团。

近两年，刑侦悬疑剧出了一些口碑之作，据悉《走火》在视觉上将坚持强烈的纪实风格，采用了“美剧式”快节奏的叙事方法，平均每80分钟就会有一起新案件展开。与此同时，剧中也将穿插多起与社会热点紧密相关的悬疑案件，例如新型网络犯罪、贩毒、贩婴案等。

古装

《扶摇》

6月18日（暂定） 浙江卫视周播剧场、腾讯视频

作为今年播出的首部古装大剧，《扶摇》无疑是6月份最受期待的作品之一。据悉，原著本是又一“大女主”的故事，但电视剧将弱化“玛丽苏”情节，以热血励志的人物成长线为主。此次在《扶摇》中，杨幂从“四海八荒第一绝色”白浅，化身为洒脱不拘的“闯关少女”扶摇。虽然两个角色都拥有高强的武功，但扶摇更像是“麻烦收割机”。而这也是阮经天首次在电视剧中尝试扮演古装，饰演了足智多谋，腹黑又专情的长孙无极。据悉在剧中，阮经天会经常上演“背后杀”和“摸头杀”，或有望复制“姑父”赵又廷的“整容般演技”。

采写/新京报记者 张赫 刘玮

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