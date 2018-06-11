52岁朱丽倩被爆怀孕 刘德华否认：我每晚都很努力

其实刘德华在活动上曾回应二度当爸一事，据悉当时他否认太太已经怀孕，并称自己也非常希望传闻是真的，还说自己每天晚上都非常努力，希望可以为女儿再添个弟妹。

刘德华携爱妻出席粉丝见面会

网曝刘德华否认爱妻怀孕

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，天王刘德华6日与老婆朱丽倩一起现身参加女儿刘向蕙的毕业典礼，有同在场学生家长指出，朱丽倩的肚子明显隆起，飘出浓浓孕味，爆出两人即将再度当爸妈。有网友10日在微博爆料，称刘德华9日在出席粉丝团的私人活动时，已经向粉丝否认此事，并称自己每天晚上都很努力，希望传闻成真。

根据香港媒体报道，朱丽倩身穿一袭白色宽松洋装，出席爱女的毕业典礼，她双手摆在腿上，不像刘德华时不时会兴奋站起身，全程端坐在椅子上，侧面拍过去，发现她的肚子明显隆起，让已生二胎的爆料者叶太太用自身经验断定她肯定怀了第二胎。除此之外，日前她还被拍到现身中环某大楼，疑似是到妇产科看诊，更让怀孕传言甚嚣尘上。

对此，刘德华9日晚间带着爸妈与太太一起参加粉丝团活动，现场戒备森严，近逾千名粉丝凭着实名票才能入场。在活动结束隔天，有在场粉丝爆料，其实刘德华在活动上曾回应二度当爸一事，据悉当时他否认太太已经怀孕，并称自己也非常希望传闻是真的，还说自己每天晚上都非常努力，希望可以为女儿再添个弟妹。

事实上，现年52岁的朱丽倩已经不只一次被传出有孕，先前曾传出她为了怀上男胎，在在医生安排下接受人工受孕，同时也找针灸调养身体，一度爆出怀孕成功，随后刘德华在官网回应“好的，简洁清楚……还没有。”（ETtoday/文）

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