《扶摇》遇上世界杯 杨幂能否保持“不失手”？

预告片中的杨幂霸气十足

千呼万唤，由杨幂、阮经天领衔主演的古装剧《扶摇》终于定档了。该剧将于6月18日22：00登陆浙江卫视周播剧场。值得关注的是，杨幂的古装剧几乎从未失手，但这次遇到了“世界杯”这个强劲对手，《扶摇》能成为继《三生三世十里桃花》之后的又一个古装剧爆款吗？

杨幂与阮经天上演一段“势均力敌的爱情”

故事 大女主显霸气

66集的《扶摇》改编自天下归元的小说《扶摇皇后》，是一部标准的“大女主剧”。故事讲述出身底层的平凡少女扶摇，为解救同伴踏上五洲历险的征途，其间意外结识了天权国太子长孙无极，并与他相知相爱历经磨难。

昨日，《扶摇》首发“赤子初心”定档预告片。片中，杨幂饰演的扶摇洒脱冷傲，台词更显霸气：“我可以怨、可以恨，但我偏偏不能认。”“我一直咬着牙告诉我自己，他们越是要打压我，我就越要变强。”当浑身是伤、脸上带血的她发出“与姚城同在”的嘶吼，更展现出“大女主”的胆识和气魄。

阮经天饰演的长孙无极则与扶摇上演了一段“势均力敌的爱情”。片花中，扶摇与无极不再是传统的“英雄救美式”关系，两人并肩而立对抗命运。“就算此生豁出性命，我也要一生守着她、护着她。”“一人阻挡一人为敌，万人阻挡万人为敌……”阮经天的深情台词也被网友称赞“男友力爆炸”。

杨幂饰演扶摇

悬念 杨幂会否失手

目前被认为最能“扛收视”的新生代女演员有两位，一个是赵丽颖，另一个就是杨幂。从早年的《宫》《仙剑奇侠传》《古剑奇谭》开始，杨幂主演的电视剧几乎从未失手，近年《亲爱的翻译官》《三生三世十里桃花》《谈判官》等剧尽管播出平台不同，但每一部都是同时段的收视冠军。尤其是古装剧《三生三世十里桃花》，更成为去年年度“爆款”。

《扶摇》的卡司阵容也是相当过硬。除了杨幂，出道多年的台湾演员阮经天还是首次出演古装剧。在凭借爆款综艺《了不起的挑战》打开大陆市场后，阮经天在影视方面却一直没有突破，电影《纽约纽约》《谎言西西里》《心理罪之城市之光》都没有为他提升关注度，去年主演的网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》口碑也不尽如人意。这次，阮经天在《扶摇》中饰演长孙无极，重情重义的人设十分圈粉。他与杨幂搭档，能否像《三生三世十里桃花》的赵又廷一样大放异彩，令人十分期待。

另外，《扶摇》的配角阵容中，有好戏之人刘奕君、王劲松、胡可，也有《三生三世十里桃花》的熟面孔高伟光和赖艺，可谓颇有亮点。

《烈火如歌》

《三国机密之潜龙在渊》

古装剧纷纷转向网播

在现实题材剧的狂轰滥炸之下，今年以来古装电视剧几乎没有立锥之地。除了年初的《琅琊榜之风起长林》表现不过不失，前段时间的《凤囚凰》收视和口碑都双双惨败，由刘恺威、王鸥主演的网台联播剧《莽荒纪》播出至今更是毫无水花。而与此同时，许多古装网剧却打出了一片天。

今年的古装网剧出现了不少大制作，比如《海上牧云记》《烈火如歌》《三国机密之潜龙在渊》等，其中不乏叫好又叫座的作品。跨年播出的《海上牧云记》摆出“东方魔幻剧”的概念，摄影风格被网友交口称赞，更获得了第24届上海电视节白玉兰奖最佳摄影、最佳美术奖提名。《烈火如歌》虽然是标准的“玛丽苏大女主”剧，但迪丽热巴、张彬彬、刘芮麟等年轻演员产生的化学反应吸引了大批网友。《三国机密之潜龙在渊》改编自马伯庸的同名小说，故事和剧本奠定了扎实的基础，“伏皇后”万茜的御姐范霸气十足，饰演“汉献帝”的马天宇也贡献了近年最好的演技。

接下来，古装大剧还有不少，包括由陈坤、倪妮主演的《天盛长歌》，赵丽颖主演的《知否知否，应是绿肥红瘦》，张黎执导、杨洋主演的《武动乾坤》等都已经拍完；正在筹备或制作的则有姜文主演的《曹操》，章子怡主演的《江山故人》，汤唯、朱亚文主演的《大明皇妃孙若微传》等。有意思的是，在大女主剧逐渐让观众审美疲劳后，题材开始出现了“大男主”倾向，《天下长安》《长安十二时辰》《庆余年》《曹操》都是大男主剧。至于这些剧是“网络独播”“先网后台”还是“网台联播”，现在还不得而知，但不可否认，目前的视频网站已经度过了砸钱赚吆喝的阶段，在内容选择上已经形成了自己的特色和机制，因此也成为优质古装剧的绝佳展现平台。记者 龚卫锋

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