欧阳娜娜9月将入学伯克利音乐学院 成王力宏学妹

欧阳娜娜将满18岁，也下了一个重大决定，就是把满档的工作、邀约全都推掉，在别人眼里是“重返音乐圈”。

欧阳娜娜

欧阳娜娜即将和王力宏成为校友

新浪娱乐讯 6月14日消息，据台湾媒体报道，17岁欧阳娜娜[微博]确定今年9月重回校园，入学美国波士顿伯克利音乐学院就读，成为王力宏[微博]学妹。欧阳娜娜于2013年考上顶尖的寇蒂斯音乐学院，2年后决定休学，进入演艺圈。不过台媒掌握消息，近日她狂推邀约，回复剧组、制片的理由是：“没有档期，要去读书了。”

据传，前阵子某剧组筹拍新电影，直接锁定有亚洲市场和强大粉丝基础的欧阳娜娜，记者询问相关工作人员，对方表示：“娜娜的确说要去波士顿读书，我们当然觉得遗憾，但又为她感到开心。”致电娜娜母亲傅娟，她表示，“重回校园一直是计划中的事，不足为奇。”

欧阳娜娜一出道就因才艺外貌兼备受瞩目，这位“音乐美少女”陆续和梁家辉、成龙[微博]、刘德华、彭于晏[微博]等大明星合作，也从未间断巡回演奏。但休学事件还是重创形象，这几年，欧阳娜娜用努力证明自己绝非玩票性质，她曾表示，休学不是要放弃音乐，而是为了更好的音乐，“成为会演戏的大提琴家，最会拉琴的演员，是我的目标。”

欧阳娜娜将满18岁，也下了一个重大决定，就是把满档的工作、邀约全都推掉，在别人眼里是“重返音乐圈”，其实她一直都没放弃过大提琴，当初进入演艺圈纯粹是想尽全力做好一件有兴趣的事，现在她也正准备想尽全力在课业上。

伯克利音乐学院（Berklee College of Music）培育出许多知名校友，艺界包含王力宏、前Super Junior-M成员Henry（刘宪华），还有美国创作男歌手约翰-梅尔（John Mayer）。ETtoday/文

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