法庭勒令朱莉修复孩子与皮特关系 不然失去监护权

为了加强与皮特的关系，法院为孩子们制定了一个暑期计划，他们将在夏季与皮特共度一些时光。由于马多克斯年龄较大，法院允许他自己决定和父亲在一起的时间。

朱莉和皮特

朱莉和孩子们出街

皮特带孩子出席活动

新浪娱乐讯 北京时间6月13日消息，安吉莉娜·朱莉已被法庭告知，如果她不帮助修复孩子与布拉德·皮特的关系，她将失去孩子的监护权。两人离婚案的一名法官日前表示“6个孩子不与他们的父亲有任何关系对他们而言是有害的，他们每一个人都应该和父亲、母亲拥有健康、牢固的关系，这是至关重要的”。

法官还要求朱莉和孩子们以及医生通话，向孩子们解释说“法庭已经确定他们在父亲身边都是安全的。”此前皮特被控16年在一架私人飞机上虐待儿童，最终被证实无过错。

法院处理的问题之一是孩子们的手机，根据文件，朱莉必须向皮特提供每个孩子的手机号码，并允许他随时打电话。此外，她不被允许阅读皮特和孩子们的短信，也不允许秘密监听。

为了加强与皮特的关系，法院为孩子们制定了一个暑期计划，他们将在夏季与皮特共度一些时光。由于马多克斯年龄较大，法院允许他自己决定和父亲在一起的时间。

6月8日到6月17日，皮特每天都会有4小时的监护权，目前朱莉正在伦敦拍摄《沉睡魔咒2》，并在伦敦租了房子。在这10天里，皮特每次将指定1或2个未成年子女一起度过，他至少要和每个孩子呆上2天。朱莉被禁止在皮特的监护权期间出现或出手干预。

6月27日到7月1日，皮特每天会有10小时监护权，每次还是指定1或2个孩子，期间儿童治疗师也会和孩子们在一起。

7月8日到7月14日，皮特会获得连续四天的监护权，他可以选择如何填满这些时间，以及和哪些孩子在一起，医生再次被要求在场，并将在每2天前后与孩子们见面。

7月21日到7月29日，当皮特返回加州后，也会获得监护权，朱莉负责照顾孩子们回洛杉矶，之后皮特负责孩子们回伦敦。在加州时期，皮特可以决定孩子们是住在他的房子里（以前的家）还是住在朱莉的房子里，他还必须安排孩子们去看治疗师和医生。

在皮特的监护下，朱莉每天只能给孩子们打一次电话，每次都是经过两人事先约定的。

（孟卿）

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