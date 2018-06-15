疑胡一天夜会女性事件女主称视频属实 长文述内情

有网友曝出疑似胡一天在横店夜会一女生的视频，视频曝光后引起热议，而此次事件的女主角也被网友扒出疑似是名为“邶也邶”的网友。

疑似胡一天被爆料夜会女性

事件女主被扒出疑似名叫“邶也邶”的网友

新浪娱乐讯 近日，有网友曝出疑似胡一天在横店夜会一女生的视频，视频曝光后引起热议，而此次事件的女主角也被网友扒出疑似是名为“邶也邶”的网友。

邶也邶发文称“并非网传的YP，请不要再伤害了”

6月13日，邶也邶在社交平台发文称：“我和胡一天并非网传的YP，请不要再伤害了”，而在6月14日，势头转变邶也邶晒出自己微信被胡一天拉黑的以及遭胡一天粉丝谩骂的截图。

邶也邶发布录音

在最新的爆料中，邶也邶晒出音频录音，录音中有疑似胡一天与邶也邶的对话如下：

男：我有时候想，至于回答他们吗。

邶也邶：可能是，因为你那个剧里面，你的另一半是那种形象的，所以她们觉得你应该喜欢那种。

男：他们找偶像剧的女主角一般都不会找（太好看的）

邶也邶：因为大部分女生都是。

男：对得让她们有带入感。

……

邶也邶被拉黑

邶也邶6月14日发文称：很绝，继续。在曝光的聊天截图中显示已经被对方拉黑，邶也邶在聊天中向对方质问称：“我想问问你，我要火至于这样火？你累不累啊”对方说到“可你还是这么做了”，邶也邶又发送两条消息称你的粉丝骂人很凶，随后显示被对方拉黑。

当晚，邶也邶发长文详述内情，称聊天记录全部属实，并表示愿意承担法律责任。全文如下：

以下我所说的话我愿意承担法律责任。

视频中的女生的确是我，情况也属实，这段只是选出了我们其中一次见面的片段。

在2017年初到2018年6月我与胡是有联系的，2017年胡多次与我聊天或约我夜宵我婉拒了，最后我对胡产生感情是在2018年3月，但并非像网络上所说我是去yp，我表明过我是走心的，直到6月发生这件事。他的态度与之前反差很大，聊天记录全部属实。

5月我多次与胡沟通见面事宜，5月末他说6月初，6月5日晚上我让他确定， 他回复我看似模棱两可的表情，6月6日早上我已回复那我来了。他直到夜里12点回复我刚收工，让我再等到明天，我说你中午有空看手机为什么不回复我，那样我就可以不用来了，我明天也有事，他不回复不接电话，然后翻脸说自始至终从未叫我去过说我搞笑，我感到非常震惊和难过，为什么原本温柔的一个人可以这样冷漠撇清一切，也导致被网友说的我是倒贴去的，我一厢情愿。

再看到2017年聊天记录他其实有女友却和我暧昧说交往的那种话，我已心死，虽然一开始就没有抱很大希望，但是人在感情里都会骗自己。至于大家说的视频中的我那一部分放大了没有时间，我无法解释，因为不是我拍的。

还有说我早有预谋截了聊天记录，因为我的所有事情第一时间会和我闺蜜说，说我预谋几个月太荒唐，他之前说来我家那我不是更方便预谋？我微博照片里的衣服裙子都不是视频里的，录音也是睡眠app录进了，每天都有，如果刻意录音我也会放得近一点。你们实在要说我炒作我怎么解释都没用，这样的炒作对我来说没有任何好处，换来的都是骂声。至于录制视频以及公开确实是我朋友看不惯他而叫人去做了，我默认了，这个不违法，但是违反了酒店规定。

上一条文字微博解释我希望这事到此为止的，但粉丝不断私信谩骂我捏造，对我语言侮辱连带朋友家人，不得已现在说出实情，不是要和谁杠。让大家看了我笑话，觉得我报复也好心机也好，认命。之后也不必再关注我，你们所谓的想火也就不存在了。我本将心向明月，没有好聚好散我很遗憾，事情已经这样我也改变不了什么，明星也是人私下说话随意也正常，请不要再骂任何一方，谢谢还有人安慰我，也祝福。

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