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贾斯汀比伯与海莉鲍德街头火热接吻 坐实恋情

贾斯汀比伯与海莉鲍德街头火热接吻 坐实恋情
2018年06月20日 07:22 北青网
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近日，有外媒拍到JustinBieber与Hailey Baldwin在街头接吻，两人恋情坐实。比伯和海莉2015年曾短暂拍拖过一阵。

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JustinBieber与Hailey Baldwin街头接吻JustinBieber与Hailey Baldwin街头接吻

　　近日，有外媒拍到JustinBieber与Hailey Baldwin在街头接吻，两人恋情坐实。比伯和海莉2015年曾短暂拍拖过一阵，此前两人曾一起现身迈阿密，举止非一般地亲密，随后被拍街头亲吻。

　　比伯和海莉2015年曾短暂拍拖过一阵，上周末两人一起现身迈阿密，举止非一般地亲密，被疑复合。据报道，比伯和赛琳娜·戈麦兹（Selena Gomez）又回到互不理睬的状态。知情人说：“比伯和赛琳娜现在不再联系，他似乎已经适应了。”虽然他和海莉出双入对，但并不算拍拖。“他还是单身，没有正式恋爱。

JustinBieber与Hailey Baldwin街头接吻JustinBieber与Hailey Baldwin街头接吻

　　他和海莉相识多年，她是贾斯汀所在教会的忠实信徒，他喜欢和她一起消磨时光。他们在一起很开心，但没有谈恋爱，只是两个单身狗喜欢彼此的陪伴而已。”上个月，据外媒报道，赛琳娜已经彻底放和比伯的感情，无意和比伯纠缠不清，准备开始新生活。

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