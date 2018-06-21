欧阳娜娜半年赚近7千万人气高 被曝要供全家开销

据悉，欧阳娜娜上半年就赚了约6400万人民币，可见她的超高人气。但有消息指出，她的收入还要拿来供家人开销。

据悉，欧阳娜娜上半年就赚了约6400万人民币，可见她的超高人气。但有消息指出，她的收入还要拿来供家人开销。

欧阳娜娜

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，欧阳娜娜[微博]确定今年9月入学美国波士顿伯克利音乐学院就读，成为王力宏[微博]学妹，引起外界热烈讨论，也让她2013年休学闯演艺圈的旧事再被重提。据悉，她为此推掉7部戏约，但其实她光是上半年就赚了3亿元台币（约6400万人民币），可见她的超高人气。

有台湾媒体报导，欧阳娜娜近年来戏约满档，曾演出古装剧《是！尚先生》炒热话题，今年又接下新戏《大主宰》，让她的片酬冲出新高度。此外，还有综艺节目《王牌对王牌》、电影《武动天地》及其他广告代言等进帐。

据悉，《王牌对王牌》至少就能让欧阳娜娜赚进1000万元台币（约214万人民币），在大陆可说是曝光率极高，光是上半年就赚了3亿元台币（约6400万人民币），虽然是笔大数目，但有消息指出，她的收入还要拿来供家人开销，爸爸欧阳龙月薪不到20万，扣掉平常服务选民的费用，实在是入不敷出，而妈妈傅娟只是零星接通告，姐姐欧阳妮妮戏约不多，妹妹欧阳娣娣则是要赴美念书，种种开销相当惊人。

从就学、休学、正式出道，到决定再读书，娜娜一路走来其实真的不容易，小小年纪要承受各种“爱慕虚荣”、“爱钱”的冷嘲热讽，她却从不后悔自己的选择，“我当时的想法是，如果有这么多可以去闯一闯的机会，我为什么不去试试看？因为我总觉得学习是一件在哪都可以做的事情，而且它是一辈子的，不是只能在学校，不是你毕业之后，就可以不用再学任何东西。”

正式出道后，娜娜陆续跟梁家辉、成龙[微博]、刘德华、彭于晏[微博]等大明星合作，也从未间断巡回演奏。这几年，娜娜用努力证明自己绝非玩票性质，她曾表示，休学不是要放弃音乐，而是为了更好的音乐，“成为会演戏的大提琴家，最会拉琴的演员，是我的目标。”

欧阳娜娜才证实即将在9月入学美国波士顿伯克利音乐学院，《ETtoday》掌握独家消息，欧阳娣娣也跟姐姐娜娜一样，即将赴波士顿念书。据了解，娣娣即将就读的高中并非以升学考试考上，而是以申请方式入学，她9月开始在波士顿读书后，妈妈傅娟、姐姐娜娜都将跟她长期同住，陪伴她展开小留学生的生活。

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