杨超越被呛没实力还拿第三 本人秒回：很稀奇吗？

面对网友对她实力的吐槽，杨超越笑着回答：“世界之大，无奇不有，杨超越第三，还稀奇吗？不稀奇啊！“

杨超越

据台湾媒体报道，《创造101》练习生杨超越因外型甜美，加上个性傻萌呆，出道不久便累积了很多忠实粉丝。但她在团体中歌艺、舞蹈表现都不突出，却多次在评选中获得佳绩，因此成为话题人物。在第八期前，名次几乎都在二至四名间徘徊，多次居于第三名的位子，近日排名又被网友拿出来讨论，本人还在录像时当场响应。

杨超越被呛

杨超越在《101》表演的排名，多次落在前段班，且名次几乎都在前五名内，最近花絮录像中，一段边看网友留言，一面回答的剪辑片段，登上了微博热搜。当时，她看着手机里的网友留言，面对尖锐问题毫不闪躲，反而正面响应，其中某网友“为什么杨超越可以第三”的质疑，立刻吸引了她的目光。

杨超越回应

杨超越看到对方吐槽，竟笑着回答：“世界之大，无奇不有，杨超越第三，还稀奇吗？不稀奇啊！“要大家别因这点小事，就大惊小怪，接着话锋一转，又默默说了一句：“虽然（我）实力真的是一般”，直率可爱的模样，获得不少网友大力好评，还有人笑称：“只有杨超越能超越杨超越”、“太可爱了”，也有人不以为意，认为：“实力一般？是没实力吧”、“没实力为什么老上热搜？”

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