对彭于晏来说，与姜文拍戏是种什么体验？

日前，上海电影节举办“与姜文一起拍电影”论坛。《邪不压正》的主演彭于晏、周韵，等一众主创畅谈与姜文合作“痛并快乐着”的种种感受。

原标题：与姜文拍戏是一种什么体验？ 彭于晏： 拍完两年接不了别的戏



彭于晏

前日，本届上海电影节举行了一场名为“与姜文一起拍电影”的论坛。《邪不压正》的主演彭于晏、周韵，编剧李非、孙悦等一众主创畅谈与姜文合作“痛并快乐着”的种种感受。男主角李天然的扮演者彭于晏透露，与姜文合作是他自己找上门的，拍完《邪不压正》两年接不了别的戏。而周韵则透露姜文拍戏时与私下没什么区别：“他每次一拍电影就容易胖，而且永远不为电影减肥。”

《邪不压正》改编自小说《侠隐》，现场的嘉宾大部分都是与姜文合作过多次的老朋友，让论坛现场变成一场关于“与姜文合作是一种什么体验”的讨论会。

彭于晏：

和姜文合作落下“后遗症”

一众主创中，唯独彭于晏是首次与姜文合作。他透露，2013年，自己在接受采访时曾透露想跟姜文合作，没想到5年后真的实现了：“第一次跟导演见面，那顿饭没有聊任何跟《侠隐》有关的东西，都是聊生活、聊电影。他说他为什么要拍电影，是因为拍电影可以逃脱这个世界，电影的世界更美。”

彭于晏说，拍《邪不压正》有从来没有过的感觉，这让他落下“后遗症”：“到现在我都没办法接其他戏，因为太享受跟导演合作的过程。他能了解演员的想法，挖掘出只有在他的电影里才有的一面。”

回忆起拍摄时的场景，彭于晏说：“演员一起拍戏的时候会跟编剧、导演讨论，这是我没有的经验，这是很棒的养分，丰富了我对角色的认知。”

姜文则这样评价彭于晏：“他最让我吃惊的地方是他能管控自己。有场戏，他说：导演，这场戏是不是要像李小龙一样？我说对，腹肌人人都有，但皮下脂肪要瘦到6%。彭于晏说给我点时间，我能做到，他真的做到了。能用脑子管控身体，这是很多人做不到的。”

“彭于晏既可以用情感去表达，又有理智的行为，我非常敬畏。看他的戏，他其实是在用头脑演。”

姜文说，演员把一年时间全搭在这部戏里，我不能对不起他们，希望未来彭于晏看这部戏，看到的是自己成长的过程，这是一件挺有意思的事。

周韵则形容姜文是个“细节控”，连在片场吃饭都要求不能蹲在地上，必须搭个帐篷，大家一起坐着吃。作为导演太太，周韵透露生活中的姜文与工作时基本没什么差别，就是一拍戏更容易胖，喝酒喝的，而且永远不为电影减肥。

编剧：

姜文拍戏编剧跟着随时修改

几位主创也分享了自己的经验。编剧孙悦透露，外界传说姜文拍戏没剧本，其实不然，以《邪不压正》为例，在电影开拍一年前就已经有好几稿非常成熟的剧本，但拍戏的过程中编剧还得现场跟着，随时修改剧本。

对于临时改剧本，摄影指导谢征宇也深有感触，并表示对这种情况“非常愤怒”：“拍摄现场经常出现摄影组布好了光，导演姜文跑来一看，就指手画脚提意见，这时候我大概知道是因为剧本还没好。”

姜文：

创作者要拍自己擅长的东西

在随后的观众提问中，姜文谈到了《邪不压正》中的抗战元素：“1937年中国面临的是全民抗战的局面，抵抗侵略者是作品最应该表现的，这是一件对世界负责的事。”

在场很多年轻电影人询问创作方向的问题，姜文给出自己的意见：不要过分强调题材，内容是第一位的，年轻导演应该多关心自己擅长的领域：“没有话语权的就别拍，拍了也浪费。当时我拍《阳光灿烂的日子》时，很多人说你别拍这个，当时不流行这个，当时流行伤痕文学。但我就把我看到的、想到的拍下来。”

对于接下来的计划，姜文透露：“有好多东西要拍，而且已经准备好了。我拍戏是迷恋于创造一个世界，或者把我对世界的感受表达出来。”

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