王源做制片人为母校打call，呼吁学生考南开

重庆崽儿王源以明星制片人身份制作的微视频首发上线，王源在微博写到，“想跟你们聊聊重庆的大街小巷，说说以前的事”。

原标题：王源做制片人为母校打call：南开是重庆最好的中学 加油考南开哦！

20日20点，重庆崽儿王源以明星制片人身份制作的微视频首发上线。短短半天，点击量已逼近700万。这部微视频的主题是重庆，王源在微博写到，“想跟你们聊聊重庆的大街小巷，说说以前的事”。

王源回忆成长点滴

从长江边的母校大江小学说起，王源回忆起过去在家乡的成长点滴：

有三块钱一两的小面，因为自己食量小只吃半两，老板收他两块五毛钱；有漫长的308路公交线，连接解放碑和巴南；南滨路夜景无敌，洪崖洞流光溢彩……重庆的一切都让王源十分眷恋。

小面

尤其让他不舍的是在母校南开中学的经历。短短几分钟的视频里他多次提到南开，他说在南开遇到的老师同学都是美好回忆。临近尾声，他也不忘记为母校打call，“南开是重庆最好的中学，加油考南开哦！”

王源谈母校

王源的真情流露也感动了粉丝，他们评论到，“为了梦想自小离乡，白驹过隙，可是你也许只想义无反顾地回家，家常便饭足以勾起那星星点点的回忆。外面的世界再美，也不及回家的路”，“真想去重庆看看，走你走过的路，看你看过的风景，吃你吃过的美食！”

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