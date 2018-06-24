彼得·戴维森承认和A妹订婚 称自己很幸运

原标题：彼得·戴维森承认和A妹订婚 称自己非常幸运

A妹与男友

彼得·戴维森承认订婚

据国外媒体报道，“A妹”爱莉安娜·格兰德（Ariana Grande）和新男友彼得·戴维森（Peter Davidson）订婚的消息一直只是坊间传闻。而最近戴维森在登上一档采访节目时，首次承认了这一消息。

彼得·戴维森（Peter Davidson）是著名深夜秀《周六夜现场》（Saturday Night Live）最年轻的卡司，和A妹一样都是24岁。A妹和戴维森分别在五月初和前伴侣分手，并在五月底发表合照，高调宣布了这段恋情。自从公开后，二人如胶似漆，不仅互相参加对方的演出，一起纹上了情侣纹身，还不间断的在社交媒体上分享对方动态。

本周三，戴维森登上了吉米·法伦（Jimmy Fallon）的深夜秀节目，大方承认自己和确认关系两个月不到的A妹已经订婚。当时主持人法伦半开玩笑的和戴维森说：“你知道，你不一定非要通过和爱莉安娜·格兰德订婚，才能成为我的节目嘉宾。”实际上，A妹是法伦深夜秀的常客，曾经数次作为嘉宾，并在今年4月还代过法伦的班做主持人。

对此，戴维森回答：“是的，但我就是和她订婚了。感觉我像赢了一场大型比赛，太让人激动了。”

接着法伦问到，他是如何处理所有舆论风波的，尤其外界对这段恋情的神速发展一贯有质疑。戴维森说：“这真是太疯狂了吉米，我感到很有趣，现在我走到街上人们都对我脱帽致敬。你还记得那个著名的广告吗，疯狂法医退休了以后每个人都对他脱帽致敬？我现在就是那样。总有人一些男人看到我就迎上来，对我说：老兄，你给了我希望。”

早在六月中旬，二人就被传在罗伯特·帕丁森（Robert Pattinson）的洛杉矶生日派对上宣布了订婚，并对朋友说“我们期盼一段永恒的浪漫关系”。

随后，有人在A妹的推文下称她为“戴维森夫人”，并受到了本尊回复：“我太高兴和激动了”，“我都流泪了”。还有粉丝善意的开玩笑问A妹：“戴维森知道他也将娶了我们（所有A妹的粉丝）吗”，A妹则俏皮的回复“他对此早有准备”。

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