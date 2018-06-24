《中国新歌声3》赛制大变脸：导师将看单点歌

《中国新歌声》赛制将迎来三大变化：学员将不再是一一站到导师面前演绎，而由导师们直接看着歌单“点歌”要求学员演唱……

原标题：《中国新歌声3》下月13日开播，赛制大变脸：导师将看单点歌

第三季《中国新歌声》的全新舞美。

《中国新歌声》将大变脸了！这句话可不是随便说说而已——今天（20日）下午，此前已经火了两个夏天的浙江卫视、灿星制作联袂打造的音乐励志评论类节目《中国新歌声》，在浙江嘉兴举行了第三季节目的开播发布会。除了此前已经曝光的纯男性导师团外，今天发布会上最受关注的就是制作方正式宣布今年的节目玩法（赛制）将迎来三大变化：学员将不再是一一站到导师面前演绎，而由导师们直接看着歌单“点歌”要求学员演唱……

众所周知，当下的《中国新歌声》赛制脱胎于早期的《好声音》。受此影响，在前两季节目中，大家看到的依然是和《好声音》相仿的形式：导师在和学员不见面的情况下，纯听学员演唱进行选择、争夺。但今年制作方首先颠覆的就是这个基本形式。

在发布会上，灿星制作的宣传总监陆伟介绍，本季节目的第一个变化就是“四位导师不再只是坐等一位位学员走到他们面前（看不到学员）表演，而是主动选择。导师会一次性拿到所有学员的盲选演唱歌单，根据歌单点歌，随时选择他们最想听的一首，被点名的学员要时刻准备上台接受考核。”

陆伟说，同时，所有参加盲选的超过100名学员将坐在同一房间，观看登台接受导师考核的学员的表演。陆伟用“命运共同体”来形容他们，“这种形式带来的结果是早上场的是不是就掌握先机，谁能拿到的顺序是不利的，最后出场是不是背水一战等等都是由导师决定的。”

全新的学员席位。

赛制的第二大变化就是，学员在选择上也被赋予了更多的权利。此前导师看不到学员的同时，学员也是无法看到导师表情的，很明显这对上台前就有心仪导师的学员来说是不利的。今年节目就将改变这一状况——上场前，所有学员都会提前公布自己的心仪导师，学员演唱时，他（她）心仪导师的一颦一笑，都将实时投射在导师转椅背后的“魔镜”装置上，学员可以随时观察心仪导师的表情和小动作，来判断他是否认可自己的演唱实力，这会直接影响学员是否坚持最初的选择。“而这一切导师都是不知情的。”陆伟说，学员看到心仪导师在听自己演唱时的表情后，是延续最初的选择，还是改变初衷，将会成为导师抢人时的一大变数。

“魔镜座椅”长这样。

与之对应的就是前两季的滑动座椅将被背面是一块直播导师一颦一笑的大屏幕取代的“魔镜座椅” 取代。

第三大变化就是，本季《新歌声》每支导师战队的席位数量依然固定，但导师可以不限量地争抢学员。战队满员后，一旦导师新选了学员被入队，新学员就将主动发起挑战。“他（她）可以选择此前入队的任意一名学员挑战，双方各清唱60s，最终由导师来决定谁留在自己战队。

陆伟说，“这可以说每次挑战都可能导致导师战队重新洗牌，四大导师战队的命运更加难以预判。”他解释，节目组希望新赛制捕捉人物、战队关系和导师战术战略的巧妙应用，来增强节目的戏剧张力。”

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