古装剧称霸暑期档 杨幂新作能否“扶摇直上”？

《扶摇》海报

一年一度的高考、中考相继落幕，预示着暑期不远了。作为每年荧屏暑期档的“标配”，今年依然有大批古装剧如约来报到。与往年不一样的是，2018年荧屏开年至今以来古装剧寥寥，以至于这个暑期即将同时迎来好几部，更让古装剧迷瞬间有了“久旱逢甘雨”的美好期待。由杨幂[微博]、阮经天[微博]主演的《扶摇》本周一开始已经登陆浙江卫视和腾讯视频播出，而林峰的《大泼猴》、付辛博[微博]颖儿[微博]夫妇的《古剑奇谭2》、杨洋[微博]张天爱的《武动乾坤》、吴磊[微博]的《斗破苍穹》等预计也将陆续亮相。今年暑期正面迎战“世界杯”，还有那么多竞争对手蠢蠢欲动，素有“每部古装必爆”的杨幂，这次新作《扶摇》还能坐稳这场暑期古装剧之争里的“C位”，扶摇直上吗？

专题策划/撰文 信息时报记者 蔡慕嘉

古装+玄幻+杨幂

《扶摇》有爆款相？

根据天下归元小说《扶摇皇后》改编而成的电视剧《扶摇》，讲述的是出生底层的平凡少女扶摇，为解救同伴下山踏上五洲历险征途，在此过程中与长孙无极相知相爱，历经磨难对抗不公命运的故事。去年6月开拍，今年6月开播，66集的《扶摇》相较于同期的一些古装作品，从筹拍到开播可以说是超高速且顺利。作为杨幂继《三生三世十里桃花》后的新作，该剧从宣布杨幂主演之后，也一直被视为“准爆款”。原因当然是，杨幂近些年主演的古装剧，成绩都十分不错，几乎每部古装必爆，也成就了杨幂在大家心目中“古装爆款资深选手”的地位。

重点还有，杨幂这些年这些爆款作品不仅“利己”，也相当地旺“夫”。凭借着2011年的《宫锁心玉》，在圈内混迹多年的冯绍峰[微博]终于打响名气，更从电视圈打进电影圈；2014年的《古剑奇谭》，让入行7年的男主角李易峰[微博]终于大火；去年的《三生三世十里桃花》，又成就赵又廷[微博]这位圈粉无数的“姑父”。一次是偶然，但接连两次三次，难免会让大家自然而然地对幂幂的古装剧有了高期待。

这次《扶摇》的男主角是阮经天，28岁就凭借着《艋舺》拿下金马奖影帝，早年还有几部被大家熟知的电视剧代表作《命中注定我爱你》《败犬女王》等，不论是演技还是人气都经得起考验。这也是他第一次挑战古装剧，又提升了大家的期待值。此外，改编后的《扶摇》删去了原著小说穿越的设定，又是一个架空的时代背景，也让《扶摇》彻底变身成了一个玄幻故事，恰巧玄幻题材也是近两年古装剧市场的大热。所以，《扶摇》完全可以说是掌握了成为爆款的“天时地利人和”。

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爆款保证

扶摇又是大幂幂擅长的女主类型

《三生三世十里桃花》成就了赵又廷在大陆的红火，于杨幂也得益不少。一向被外界视为“流量演员”的她，在该剧中演绎女主角白浅历劫前后的三个阶段、三种不同身份：司音、素素、白浅，通过性格情绪表情的细腻区分，让她最后交出还让观众颇为满意的演绎，也是一次为演技的正名。

从目前更新了8集的《扶摇》来看，女主扶摇的人设仍然是杨幂近年所擅长的女主类型，估计演技方面也不会太踩雷。虽然两部剧完全是不同的故事，但在女主角的人设上却有不少相似之处。比如，《三生三世》里白浅贪玩，想干什么一向连青丘家里人都拦不住，还女扮男装潜入昆仑山拜师；在《扶摇》开篇中，顽皮的扶摇，经常惹事也让长辈周叔不知道拿她怎么办，甚至也有伪装上山参加祭祀大典。

有观众还感叹，扶摇和白浅连出场的造型都是男装扮相的丸子头，“大幂幂的每次古装服装造型都神似”，连带杨幂的发际线，这次也在开播后又一次上了热搜。性格上，两个女主也都是有仇必报、绝不服软。扶摇在剧中有句台词就是“谁欺负我，我就欺负回去”。已播剧情中，面对负心渣男大师兄，她在两人正面对决时也毫不手软，直接宣战。这种直爽、不拖泥带水的性格设置，也很为扶摇这个角色圈粉。

如果说霸气女主的特点都是以往一些剧集所有，那么这次扶摇的特别之处，还在于她主张平等、独立、自强，不接受阶级判断。在剧集开篇，出身卑微的她就曾喊话，“我就是觉得不公平，人干嘛分三六九等啊，你看人家玄正部，一上来就能学武功，然后还欺负我们……”而后续，她也将实现底层出身的成长逆袭。

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爆款阻碍

与《哈利·波特》“同款剧情”惹争议

不过，刚开播的《扶摇》，爆款未定，近日却陷入了争议之中，闹得沸沸扬扬。先是剧集片头被指与刘亚仁[微博]、申世京主演的电视剧《六龙飞天》极为相似，主色调和片头主创名字的露出方式几乎一模一样。随着，剧集前六集，围绕着扶摇所在的玄元派举行的八年一度的“畋斗赛”展开，而这个畋斗赛也被网友抓包和《哈利·波特》系列故事中的第四部《哈利·波特与火焰杯》中三强争霸赛，有诸多相似之处。

有网友列出了畋斗赛复制三强争霸赛的设定细节，比如，五年一届的三强争霸赛规定17岁以下学生不能报名，参赛人员为三所魔法学院的学生，报名形式是将姓名写在一张羊皮纸投入火焰杯即可；而八年一度的畋斗赛规定成年弟子方可参赛，参赛人员为白、青、赤衣三种等级的弟子，报名方式是将印有自己血迹的页帖投入浑天方鼎中。扶摇跟哈利·波特都是一开始不具资格参赛，而后被人设计被迫加入，而剧中比赛的三重关卡，也被认为和火焰杯撞题，同样的斗神兽，同样的迷幻局。网友调侃：“我这是在看‘大幂幂与火焰杯’？”

不论是凑巧还是有心，这些剧情设置对口碑还是产生了不小的影响，而目前，《扶摇》在豆瓣上的评分仅有4.7分。

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