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梁朝伟与王家卫公司约满拆伙 刘嘉玲暂代经纪人

梁朝伟与王家卫公司约满拆伙 刘嘉玲暂代经纪人
2018年06月25日 08:07 新浪娱乐
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据知嘉玲本身开设了一间娱乐文化产业公司，从事电影与剧集拍摄，当中也有经纪人部门，伟仔暂时就由太太这家公司负责工作细节。

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　　新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，影帝梁朝伟与王家卫的泽东电影公司之经理人合约已满约，如以后要找伟仔开工，就要找梁太太刘嘉玲。

　　香港媒体报导，梁朝伟今天透过短讯通知各传媒说：“各位记者朋友大家好，我是梁朝伟，我与泽东电影公司的经理人合约已经圆满结束啦，以后大家有任何工作上的需要，可以暂时联络我太太刘嘉玲，多谢大家。”

　　夫唱妇随太太刘嘉玲表示：“我只是暂时性帮忙老公，做个联络人，等物色到适合经纪人，我会交给新经纪人处理。至于他为何这么突然公布，你们见到伟仔本人，自己问他本人啦！”

　　据知嘉玲本身开设了一间娱乐文化产业公司，从事电影与剧集拍摄，当中也有经纪人部门，伟仔暂时就由太太这家公司负责工作细节。

　　刘嘉玲接受香港媒体电话访问，问到嘉玲日后要处理帮伟仔接工作，有可能必须公开自己电话，她说：“要找梁朝伟的人，自己会有方法找到我。”

　　至于嘉玲开公司一事，她说：“我有自己的娱乐公司，是另一回事。自己公司是自己的事，不要混淆两件事。我只是梁先生没找到合适经纪人公司时的暂时联络人。”

　　自从梁朝伟拍完王家卫导演的《阿飞正传》之后，两人一直合作无间，伟仔先后赢过五次香港电影金像奖最佳男主角，是获奖次数最多的一位，当中四部就是与王家卫合作。《重庆森林》、《东邪西毒》、《2046》、《春光乍泄》，堪称部部经典。其中《花样年华》还成就伟仔封坎城影帝。两人合作超过20年，最近期的一次合作，是2016年上映，张嘉佳导演，王家卫制片、参与编剧，梁朝伟主演的《摆渡人》。

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