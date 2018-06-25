陈思诚佟丽娅被曝疑似买下7000万澳洲豪宅

当地人怀疑是否买家就是这对中国明星，还是有人同名同姓。交易中，为买家进行代理的律师拒绝回应，而地产中介也拒绝发表评论。

原标题：陈思诚佟丽娅被曝买下7000万澳洲豪宅

陈思诚佟丽娅被曝买下7000万澳洲豪宅

陈思诚佟丽娅被曝买下7000万澳洲豪宅

佟丽娅、陈思诚

新浪娱乐讯 据外媒报道，陈思诚和佟丽娅被传在悉尼下北岸花费1500万澳元（约7200多万人民币），购下悉尼下北岸Castle Cove的豪宅Neerim ，当地人怀疑是否买家就是这对中国明星，还是有人同名同姓。交易中，为买家进行代理的律师拒绝回应，而地产中介也拒绝发表评论。

该豪宅始建于1990年，带7个卧室，有室内游泳池、铁板烧室、家庭影院、健身房、桑拿房、水吧、台球室以及网球场等等。这处物业上一次交易是在2016年，当时的买家是来自中国的蔡妍妍（Yanyan Cai，音译），成交价是1128万澳元，据称计划要推倒重建。但是之后蔡式家族并没有来此居住，一年之后家族成员Army Sze在微信上将此房产挂出，称他希望卖出1700万澳元。

陈思诚因2012年自编自导自演《北京爱情故事》而走红。他对于澳洲来说也不陌上，2014年，这对夫妇在中国国际电影节上走红毯，隔年陈思诚成为了Pesca电影公司的大股东，这家公司位于昆州。

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