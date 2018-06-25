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黄子韬发文恳请粉丝：允许我消失很久

黄子韬发文恳请粉丝：允许我消失很久
2018年06月25日 23:59 新浪娱乐
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黄子韬接连担任《这！就是街舞》和《创造101》的导师，在结束了两个综艺节目的录制后，黄子韬感叹“综艺再见，选秀节目再见”。

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　　原标题：黄子韬发文称将消失很久 休息后会专注演戏及音乐

黄子韬黄子韬

　　浪娱乐讯 6月24日，刚刚结束《创造101》发起人工作的黄子韬[微博]更新一则微博，称自己将暂时远离娱乐圈去休息一段时间，恳请观众“请允许我消失很久。”

　　黄子韬在微博中自称“美瞳哥”、“花美男”，他坦言自己从17年下半年至今一直很忙碌，现在终于有时间可以好好休息，接下来打算去一个没人打扰的地方安静做音乐。“终于可以把手机放下、把剧本放下、舞蹈也可以不用在跳、发起人手卡再也不用拿，离开这个喧闹的城市，去一个没人打扰的地方安安静静的休息做音乐。”

　　2017年底至今，黄子韬接连担任《这！就是街舞》和《创造101》的导师，在结束了两个综艺节目的录制后，黄子韬感叹“综艺再见，选秀节目再见”。并且称相比而言还是拍戏和音乐最重要，因为“拍戏更安静，还是音乐最让我认识自己感悟自己抒发自己最幸福。这两样在，其余一切似乎都并不重要。”

　　最后，黄子韬感叹道“感谢有强大的对手存在让自己一刻都不会松懈，感谢自己活在这个年代”，并且表示自己将再会“属于你们的娱乐圈”，恳请观众“允许我消失很久”。粉丝们看到微博，纷纷评论表示支持：“发起人辛苦了，我们懂你的真心”，“结束了就好好休息吧”，“与你同在”。（实习生乔乔/文）

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