刘德华、金城武、张艾嘉等获邀加入奥斯卡评委阵容

原标题：刘德华金城武张艾嘉等获邀加入奥斯卡评委阵容

刘德华

金城武

张艾嘉

据国外媒体报道，作为奥斯卡的主办方，美国电影艺术与科学学院每年都会招收大量的新会员，今年“招新”人数再破记录， 邀请928位新成员。其中包括刘德华、金城武、张艾嘉，导演娄烨[微博]、刘健，编剧王蕙玲、严歌苓，影业高层王中磊[微博]、王中军、于冬等华语电影人，获得奥斯卡投票资格。

奥斯卡评委今年再次“扩招”，去年的邀请人数为774人，2016年是683人，2015年则是322人。如果所有新成员都接受，学院成员将增至9226席。

去年有包括张曼玉、姜文、刘嘉玲[微博]、梁朝伟[微博]、甄子丹[微博]、范冰冰[微博]、冯小刚[微博]、陈可辛、许鞍华、杜琪峰等近20位华人入选。

今年获邀成员中女性占49%，达历史新高。演员比例则占20%，还包括蒂莫西·柴勒梅德、布莱克·莱弗利、艾米莉亚·克拉克、伊娃·格林、黛西·雷德利、莉莉·柯林斯、科洛·莫瑞兹、蕾亚·赛杜、裴斗娜、金敏喜等。

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