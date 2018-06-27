终于等到了！35岁胡歌自曝期待生子

胡歌曾在受访时透露，如果有小孩他应该会特别激动，且认为这辈子最重要的职业就是父亲。

原标题：35岁胡歌曝期待生子 时尚大片露居家模样

胡歌

据台湾媒体报道，胡歌近期正投入新作《南方车站的聚会》拍摄，许久未露面的他，日前为综艺节目担任朗读者的角色，并借着莎翁巨作《哈姆雷特》反馈自我生命历程，而其曾出演的偶像剧《猎场》也正式在台开播。积极重返演艺事业之余，拥有超高人气的他，也再度与意大利品牌合作，以大中华区及亚太区代言人身分，拍摄2018秋冬系列广告。

在由Solve Sundsbo掌镜的形象大片中，只见胡歌单手倚靠沙发一脸惬意神情，不同以往时尚大片中的距离感，整体营造出欢喜、愉悦的氛围。另张大片中，他则两手轻握水杯，在镜头前展现出具有感染力的轻松笑容，以极尽生活感的视角，传达出“joie de vivre”（生活喜悦）的涵义。

而35岁的胡歌，结婚议题仍饱受关注，他曾在受访时透露，如果有小孩他应该会特别激动，且认为这辈子最重要的职业就是父亲。尽管对生子一事抱持期待，也表示不想年纪太大的时候才有小孩，但正牌“胡太太”却是迟迟没有浮出水面。现在有如此居家感的大片释出，除了让荧幕前的“键盘太太”们一饱相思之苦外，更满足了大众对胡歌私下生活中的想像。

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