关系升级！罗志祥周扬青被曝展开试婚生活

今日，罗志祥与周扬青出双入对被拍到，互动宛如老夫老妻的生活，还一起出席长辈聚会陪吃饭，结束后又一起回到他家，被指已经展开试婚生活。

原标题：罗志祥周扬青被曝展开试婚生活 女方晒“家”引联想

罗志祥与周扬青

据台湾媒体报道，罗志祥和女友周扬青交往7年，先前传出他在内湖买爱巢，预计9月时让女友升格“猪嫂”，他虽一度否认传言，但近日被拍到两人出双入对，互动宛如老夫老妻的生活，还一起出席长辈聚会陪吃饭，结束后又一起回到他家，被指已经展开试婚生活。

据《镜週刊》报导，罗志祥21日晚间被拍到载着女友周扬青到某泰式餐厅聚餐，同桌的还有3至4位中年男女，看起来像是他们的长辈，且彼此之间似乎已很熟悉，两人用餐时还可以自在地低头滑手机，且动作随性自然，他一下伸懒腰、一下捂住鼻子，反观周扬青动作秀气，和他的互动像极了老夫老妻。

饭局结束后，罗志祥和周扬青离开返回内湖住家，罗妈妈则是跟着上了另一台车，试图帮儿子阻挡跟拍，两人在台湾同进同出，女方甚至还住进他家，被指是开始试婚同居，而另外还有传言指出，他们频繁与长辈见面，其实是已经在规划结婚的相关事宜。

事实上，周扬青20日就在IG上PO出在家里的自拍照，写道：“在家里无聊的时候怎么办，化个妆再卸掉啰~”背景是豪宅客厅，而21日就被拍到她陪同罗志祥出席长辈餐会，被推测当时她身处的豪宅就是罗志祥的内湖住所，话中的“家里”二字也引起外界诸多联想。

外传罗志祥9月12日和周扬青结婚，交往7年关系即将升级，还被爆砸了2.7亿元（约人民币5837万元），买下内湖豪宅当作新婚房，不过随后否认谣言。罗妈妈被问起周扬青私下是不是喊妈妈，笑回：“对呀！”证实婆媳好感情，问起婚期时，女友害羞笑回：“没有啦！”不过网友已经在留言串狂催婚，“都那么直接了为何不结婚”、“感觉你们今年结婚。”

罗志祥近期在《这！就是街舞》中担任导师，提携后辈不遗余力，和女友周扬青交往多年的他，之前被爆出有想婚念头，更被爆料2013年花2.18亿元（约人民币4713万元）买下内湖豪宅当自住房，事隔5年，再花2.7亿元（约人民币5837万元）买下同栋高楼、打通两户，疑似是未来的结婚新房，身价近10亿元的他，等于在该社区就拥有4户住宅，近200坪空间总价约4.9亿元（约人民币1.06亿元）。

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