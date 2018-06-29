啥情况？为什么李易峰要公开向豆瓣道歉？

李易峰在接受采访时公开向豆瓣道歉，引发不少网友疑问。李易峰和豆瓣之间发生过什么？又是为何道歉呢？

原标题：李易峰公开向豆瓣道歉：不管我是对还是错，我都认个错认个怂

因为宣传新电影《动物世界》，李易峰正在各地奔忙。最近，他在接受采访时公开向豆瓣道歉，引发不少网友疑问。李易峰和豆瓣之间发生过什么？又是为何道歉呢？

李易峰《动物世界》海报

先看看李易峰自己的说法：“我的宣传紧张的拉着我，说下一场是豆瓣，下面有很多豆瓣的工作人员，我得说一说这个事，我在豆瓣是‘不可说’，因为我告了他们，很害怕因为我这颗‘老鼠屎’，破坏了这部电影，希望豆瓣的朋友们手下留情，不管我告的是对还是错，我都在这认个错，认个怂。”

李易峰

原来，从2014年开始，李易峰陆续发现在豆瓣网、天涯网等网络平台上，出现了大量对其进行诽谤的帖子，主要针对他的性取向、整容疑云等，甚至有些网站内容直接使用带有侮辱性的言辞，这些内容在网友、粉丝中流传，给李易峰及其家人造成了不良影响。

因此，李易峰以侵犯名誉权为由，将网站告上法院。2015年11月9日，李易峰状告豆瓣网侵犯名誉权案在朝阳法院公开审理。当天李易峰并没出席，而是委托律师要求被告公开道歉，并赔偿1元，以向社会传达一个艺人应当获得的尊严。律师作为委托人，要求网站立即停止侵权、删除侵权内容，提供发帖人信息、并赔偿经济损失及精神损害费共计1元的诉讼要求。

双方的梁子就此结下。不少网友看到李易峰道歉消息后，纷纷表示难受，“看完真的很心疼李易峰了，为了电影是真的不容易，但是你要知道，你本来就没有错啊…

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