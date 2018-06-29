《猎场》导演否认抄袭 胡歌晒合影默默声援力挺

胡歌和《猎场》导演

电视剧《猎场》日前被指“抄袭”。6月27日晚，《猎场》导演蒋伟通过微博对所谓抄袭一事表示否认，并发表严正声明，称：“近日，发现网络平台散播有关《猎场》著作权的不实新闻，其内容歪曲事实，严重侵犯本人的合法权益。针对上述恶劣行为，已委托律师依法取证，并保留追究相关侵权责任的权利。”

声明中首先表示，电视连续剧《猎场》系东阳青雨传媒股份有限公司（下称青雨传媒公司）委托姜伟先生独立创作之作品，由姜伟先生历经四年精心创作，不存在也没有任何抄袭他人作品的行为。并表示从未与包括“曹先生”在内的任何与《猎场》相同或相近似题材的编剧、作者接触，更未向任何单位、个人出具类似剧本接收凭证。如有，纯属伪造。微博还称，如果因为未经核实擅自发布、转发不当信息造成青雨传媒公司及姜伟先生声誉损失的，青雨传媒公司将依法追究其侵权责任。针对上述恶劣行为，已经正式委托所律师并将依法启动提起侵权诉讼的维权行动。

稍后，在同一天，胡歌转发此微博并上传与导演的合影，力挺姜伟。据悉，日前有市民曹先生称，自己在2012年创作的剧本《专职猎手》被改编成电视剧《猎场》播出，编剧却不是他的名字。他还称自己曾将剧本投给多个影视公司，手里有他们接收剧本的凭证，其中就包括《猎场》制作方的接收凭证。

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