《爵迹2》撤档 郭敬明发博为陈学冬庆生似藏深意

原定7月6日公映的郭敬明电影《爵迹2》于27日下午通过微博宣布，由于制作原因改档。该片并未公布具体上映日期，但基本可以确定无缘暑期档。

原定7月6日公映的郭敬明电影《爵迹2》于27日下午通过微博宣布，由于制作原因改档。该片并未公布具体上映日期，但基本可以确定无缘暑期档。

《爵迹2》海报

此前，影片幕后团队曾介绍，《爵迹2》的后期制作要求将比前作更高。剧组对动作捕捉技术进行了提升，采集演员面部动捕扫描点的相机从前作的80台增加到了20 台，设定上要更加精确，模型在扫描的基础上添加了更多的细节来体现真实感。

2016年上映的《爵迹1》曾取得不俗成绩，累计票房3.83亿。《爵迹2》则延续了演员阵容，包括范冰冰、吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、王源的主演回归，特别是王俊凯和易烊千玺也首次在片中亮相，TFBOYS组合三位成员合体。

有意思的是，宣布改档次日6月28日恰好是主演陈学冬生日。凌晨，郭敬明发博为陈学冬庆生，寥寥数语，似藏深意。

郭敬明写到，“冬冬，生日快乐。希望所有美好的一切永远伴随在你左右。希望所有不好的事情，都离你很远。 ”并@陈学冬。

陈学冬也回复到：“谢谢走心的四爷”。网友也留言送上祝福：“祝陈学冬生日快乐！真羡慕你们的友谊”“生日快乐wuli冬！！小四导演总是那么暖心”。

郭敬明

郭敬明

郭敬明的配图也让网友联想不断。照片中，郭敬明似乎肚子一人站在影院中，黑衣配棒球帽，身后屏幕上，定格在《爵迹2》中陈学冬所饰演的麒零与魂兽苍雪之牙上。面容略显落寞，似乎重重心事无从言说。

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