7月鹿晗关晓彤情侣档来袭 于和伟祖峰新剧玩心跳

随着暑假的到来，大波适合学生看的青春偶像剧来袭！除了进入迪丽热巴、邓伦织造的《一千零一夜》感受梦境般的爱恋，你还可以去正则学院围观鹿晗[微博]、关晓彤[微博]这对儿现实情侣上演《甜蜜暴击》，去《流星花园》重温杉菜与F4糖中带渣的甜虐纠葛，或者进入焦俊艳[微博]、魏大勋等组成的90后探案组，上演属于自己的《青春警事》。

当然，非学生党也有的看。《猎毒人》于和伟[微博]变身高智商化学工程师潜伏毒枭集团，《面具》祖峰、侯勇[微博]上演双面间谍大对决，故事之跌宕起伏精彩刺激应该不输热播大剧《俄罗斯世界杯》，是男性观众消暑的绝佳选择。妈妈党&主妇党则可自行关注《陪读妈妈》《婚姻历险记》，看梅婷[微博]、许亚军、胡先煦、韩雪[微博]等演绎家庭生活的喜怒哀乐。

《甜蜜暴击》

导演：柯翰辰[微博]

编剧：如萍

主演：鹿晗、关晓彤等

时间：7月23日（暂定）

平台：湖南卫视

点评：鹿晗《择天记》之后的第二部电视剧作品，搭档的还是自己现实中的女友关晓彤！剧情融合青春校园、热血励志、格斗竞技等元素，so，你将不仅能欣赏到两位主演胶原蛋白满满的脸，还有他们苦练出来的精美肌肉，舔屏的绝佳选择哦~这个暑假，你会和明天学长一起练跆拳道吗？

《青春警事》

导演：阮惟新

编剧：郭博雅

主演：焦俊艳、魏大勋等

时间：7月2日

平台：东方卫视（周播）

点评：热血青春与警匪题材相结合，讲述由古静、唐一修、汪子成、阿紫、柯佳明组成的90后“青春探案组”与罪犯斗智斗勇的故事，有点TVB《学警》系列的feel？主演阵容的颜值很抗打，希望案件逻辑能跟上，感情线不要太抢戏。

《流星花园》

导演：林合隆

主演：王鹤棣、官鸿、沈月等

时间：7月9日

平台：湖南卫视（周播）

点评：中日韩美都拍过的超级大IP又来了，柴智屏[微博]再次操刀，全新人主演，估计你会口上说着“不要不要”“拒绝拒绝”手却忍不住点开看的。当然，看完了你会继续“一边嫌弃一边追”，还是一番口诛笔伐然后默默打开老版抚慰自己受伤的小心灵，那就难说了。静待开播检验吧~

《猎毒人》

导演：天毅

编剧：陈亚洲、马晓宇

主演：于和伟、张丹峰[微博]、侯梦莎等

时间：7月6日

平台：东方、江苏卫视

点评：诞生过《永不瞑目》《玉观音》《黑冰》等经典作品的卧底缉毒题材再归来，“曹操”于和伟变身高智商化学工程师秘密潜伏毒枭集团九死一生，吴秀波[微博]、徐峥[微博]、侯勇、王劲松[微博]等大咖联袂客串，吴京[微博]、周迅、舒淇[微博]、黄渤[微博]、刘涛[微博]、黄晓明[微博]等半个娱乐圈联手打call，公安部、总局审片时给予高度评价，你不好奇吗？

《面具》

导演：楼健

编剧：王小枪

主演：祖峰、侯勇、梅婷等

时间：7月6日（暂定）

平台：北京卫视

点评：谍战剧看多了，但是一个忘记使命拒绝召唤、一心一意想继续过平凡生活的谍战剧主角见过吗？没有就来围观，看祖峰老师如何以“李涯”的狡诈完成“崔中石”的信仰；此外，《人民的名义》中的大贪官、“农民的儿子”侯勇将变身深度潜伏的国民党特务，两位面具下的双面间谍斗法真是很让人期待了！

《陪读妈妈》

导演：陈畅

编剧：亮眉侠、黄芬、袁野、李岱恩

主演：梅婷、许亚军、胡先煦等

时间：7月1日

平台：浙江卫视

点评：以几位不同身份的陪读妈妈为视角，展现留学生家庭父母与子女间的冲突与牵绊。梅婷与胡先煦继《琅琊榜之风起长林》后再演母子，演绎“虎妈”与调皮儿子的斗法日常，“祁同伟”许亚军则变身和善老爸，还有邬君梅[微博]、曾黎[微博]、张兆辉[微博]等实力派携手加盟，目测可追！

《婚姻历险记》

导演：宋洋

编剧：王宇、廖小宇

主演：韩雪、黄明等

时间：7月3日

平台：安徽卫视

点评：讲述不顾父母反对结婚的80后北漂小夫妻在婚姻中经历的种种磨难，包括但不限于：买房、看病养老、婆媳矛盾、前妻带儿子现身……大概你能想到的家庭伦理剧桥段这部剧都能让你一次过足瘾！

《国士无双黄飞鸿》

导演：蒋家骏[微博]

编剧：张炭、任莎

主演：郑恺[微博]、郭碧婷、经超等

时间：7月11日

平台：山东卫视

点评：青春版“黄飞鸿”，讲述其从不羁少年到一代狮王，一生创索武学、悬壶济世的传奇经历，以及他与十三姨之间的爱恋故事。该剧去年已在视频网站上线，或许是有李连杰[微博]甄子丹[微博]赵文卓[微博]等经典版本珠玉在前，观众普遍认为这版有些中二，当轻喜剧看吧，不要太认真。

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