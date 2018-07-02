黄毅清自称被黄奕雇水军黑 还能提供黄奕偷漏税证据

“人不犯我我不犯人，国家税务局要是要查偷漏税，我可以提供黄奕女士的偷漏税证据，实名举报。我相信法律的公正。”黄毅清说道。

原标题：黄毅清称被黄奕雇水军黑 曝有其偷漏税证据

黄奕、黄毅清

黄毅清发博

6月28日晚，黄毅清接连发布多条微博称有黄奕偷漏税证据，并表示黄奕“养着一批水军职业黑我”。微博内容如下：

“人不犯我我不犯人，国家税务局要是要查偷漏税，我可以提供黄奕女士的偷漏税证据，实名举报。我相信法律的公正。”

“我没当她孩子母亲？众所周知，我恰恰是因为考虑到孩子，之前已经主动让步多次了，只要对女儿好，我都可以让步。结果却换来对方背后玩阴的故意搞我。她当我是孩子父亲了吗？她做的这些换你们任何一个人都不可能承受的！要不是我深爱女儿不会忍到现在！至少我做什么都在台面上，就算不体面也是她先下作的。”

“黄奕黑料我实在太多了，但离婚那么多年，你们有见过我找过任何一个水军故意在那不停的黑她吗？她呢？四年了！离婚四年了！一直养着一批水军职业黑我，各种断章取义的截图，相信关注我的都见过那几个专门黑我的熟脸，甚至晚上我发了一些两分钟删掉的微博也能有截图，和黄奕贴吧的人一起是黄奕话题的主持人，前几天被我律师曝光了，水军赶紧撤销自己的主持，和黄奕在一个微博群，如果不是黄奕付钱养着的，谁会24小时不停的盯着我微博？不是黄奕告诉他们，他们怎么会知道我家人名字，怎么会知道我身份信息银行卡号？黄奕雇水军是所有人都知道的，之前霍思燕，后来姜凯，哪个不是被她纠缠不休黑了几年以上的？我在这种情况下，该为了孩子一步步忍让，因为我考虑她是孩子妈妈，结果她又变本加厉，故意背地里挖坑搞我，当我软柿子是么？非逼我忍无可忍是么？可以，大家走着瞧。我也学你以后自己不发。但别人发什么可与我无关，我先声明。”

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