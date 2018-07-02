陈羽凡首度开腔聊爱情与婚姻:婚姻是坟墓从容就好

2017年4月12日， 白百何被拍到在泰国密会猛男，被曝出轨。2017年4月16日凌晨，陈羽凡发视频回应“白百何出轨事件”，称自己和白百何已于2015年协议离婚。

陈羽凡首度开腔聊爱情与婚姻

新浪娱乐讯 近日，鲁豫采访羽泉组合，谈及是否走出上一段与白百何失败的婚姻，陈羽凡表示自己并未彻底丧失信心：“我永远是家门内那个我，而家门外那个我最大的责任是告诉所有人好好生活，好好地去爱。生活比戏剧更夸张一样，我们每个人每天都要面对，但经历过来了，从容就好了。”

被问到是否相信爱情和婚姻时，羽凡点头回答道：“我相信爱情，因为这是人最直接的东西。”对于婚姻，羽凡觉得婚姻是一种生存，生活的方式。他还强调了家庭的重要性：“每个人都需要一个家庭，无论这种家庭的组建方式是怎样的。”他认为：“爱情不是单一的东西，爱是我们生来就带来的，情是相处就会有的。”

2017年4月12日， 白百何被拍到在泰国密会猛男，被曝出轨。2017年4月16日凌晨，陈羽凡发视频回应“白百何出轨事件”，称自己和白百何已于2015年协议离婚。

时隔一年多，陈羽凡已能平静淡然接受相关访问，看来，他似乎对于生活，对于爱情和婚姻已经有了自己新的认识和感悟。（实习生昆丁/文）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）