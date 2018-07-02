51岁歌手张宇宣布无限期停工：累了！力不从心了

当时张宇已沉寂一段时间，被问到参加《我是歌手》的心路时，他开玩笑说，上《歌手》真是给自己找了大麻烦。

“结束今天的录影了，开始入行以來第一次的无限期停工。突然想说些什么，又觉得矫情。是啊！我从来不洒脱，所以才要裝的很洒脱。累了！力不从心了！希望你们能明白。”

张宇

30日凌晨，歌坛常青树张宇在个人微博发出一段感言，宣布开始入行以来第一次无限期停工。事情来得毫无征兆，不少粉丝十分感慨。

51岁的张宇从1992年出道至今为华语乐坛贡献了不少经典，《用心良苦》《曲终人散》《月亮惹的祸》等广为传唱。在综艺主持界他也颇有盛名，在《超级星光大道》《我是歌手》等节目里圈粉无数。

张宇的歌曲

上游新闻·重庆晨报记者印象中，张宇的真诚不做作在演艺圈非常难得。2014年参加《我是歌手》期间，记者曾约张宇做独家专访。当天录完节目已是十点过，但他并未爽约，在后台化妆间与记者聊至夜深。

当时张宇已沉寂一段时间，被问到参加《我是歌手》的心路时，他开玩笑说，上《歌手》真是给自己找了大麻烦：

“这个麻烦是说，我休息这么久突然跑出来混，才发现世界完全变样，可我又无法忍受被人说成是老牌歌手，就只能尝试不擅长的表演，想法强迫自己去突破，这是我讲的责任部分，也是压力来源。”

张宇表演

他还承认，一路走来不止一次想要退赛，“身体里两个自己在斗争，但我想到承诺过不退赛，我可以被淘汰，不能被自己打败，所以一直坚持了下来。”

张宇与十三郎堪称演艺圈模范夫妻，他俩育有两个儿子，家庭幸福美满，当记者问到家庭生活时，张宇说自己非常享受，“小孩慢慢长大，我比较享受家庭生活，我已经很多年没出新作品了，就是想把更多时间分配给家人。”

上游新闻·重庆晨报记者 赵欣