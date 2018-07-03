王源新戏搭档欧阳娜娜 谈角色：让我觉得很励志

《大主宰》主创

6月30日，电视剧《大主宰》开放媒体探班，该剧改编自网络作家天蚕土豆同名小说，自开机以来便引起各方关注。《大主宰》该片由张萌、澄丰共同执导，剧中男女主角王源、欧阳娜娜以及骆明劼、马月、徐浩、王奕婷、孙溯梦汐、李淑婷、张诚航、张亚奇等主要演员悉数戏服亮相。当日恰逢《大主宰》原著五周年纪念，小说作者天蚕土豆亦出席现场，实现同牧尘洛璃等角色的扮演者破次元相聚与互动，畅聊对《大主宰》的感受与期待。

《大主宰》讲述了资质卓越的北灵境牧域少主“牧尘”为拯救苍生苦修灵力，与神女洛璃、不死鸟九幽等伙伴历经磨难，最终打败“天邪神”的热血故事。极具想象力的奇幻世界观，背负着使命的青春、情感的羁绊，牧尘，洛璃，柳慕白，九幽……在此次探班中，演员们穿着戏服带妆一一登场亮相，并依次介绍在《大主宰》剧中扮演的角色，代入感强烈。天蚕土豆表示，演员们对《大主宰》的演绎，远远超过了自己的预期，源源、娜娜这些年轻艺人非常契合我心中的形象，而且赋予了角色现实的魅力。

《大主宰》共庆五周年 作者盛赞角色还原到位

《大主宰》作为奇幻题材的大IP，自2013年首发，到今年七月已经是第五个年头，曾一举创下百度指数破400万的纪录，作者本人因此也对电视剧版《大主宰》寄予厚望，并称其是“最好的《大主宰》”。相比文字，真人演绎将会带来更具冲击力、更直观的体验与享受。

现场，天蚕土豆将精心准备的签名版《大主宰》小说带到拍摄现场，作为礼物赠与《大主宰》剧组，而《大主宰》剧组亦准备了超大生日蛋糕，由张萌导演代表全剧组为天蚕土豆老师送上蛋糕，纪念这个美好的时刻。

王源欧阳娜娜青春领衔 片场轶事笑料不断

《大主宰》原著主要围绕的是少年少女们的冒险，所以剧中演员以00后和90后为主，洋溢着青春的动感与活力，尤其是两位主演王源与欧阳娜娜。探班现场，王源以剧中造型亮相，剑眉星目，俊逸非凡，兼具男人的硬朗与少年的坚韧，颇有“北灵境第一刚”的霸气，而欧阳娜娜则一身淡雅素衣宛如“画中仙子”，将书中神女洛璃潇洒与恬淡诠释得惟妙惟肖。

当被问及对牧尘这个角色的印象时，王源认真的地回答道：“他从一个十几岁青涩懵懂的人，到后来成为大主宰，让我觉得非常励志。”而言及王源的感情戏表现时，王源则有些腼腆地把问题推给导演张萌，张萌笑称牧尘这个角色挖掘的是“源哥”的内在性格，不是大家印象中的王源，自己对王源在剧中的表现非常满意。

作为女主角的欧阳娜娜表示会用心诠释洛璃这一角色，认为洛璃最吸引自己的一点，是角色本身所具备的神秘感。同时，也畅谈了与各位演员老师合作的感受，整个剧组很欢乐，合作起来很畅快。并且现场天蚕土豆老师大方向媒体表示“洛璃在书中是大千世界第一美女，就像现实中的娜娜这么漂亮。”

二人与原著角色的超高贴合其实在海报中便初见端倪，在场便有媒体建议两位主角展示一下在剧中的各自“绝技”，欧阳娜娜果然冒出“洛璃”本色：“上我的洛神剑！”王源则不慌不忙，两手空空，还跟大家开玩笑解释道“在剧中大家都有专属武器，唯独自己扮演的牧尘在拍摄中只能依靠手势和想象。”说完王源便双手捻出对敌手势，既认真又可爱，令在场媒体也忍不住开怀。

除却两位主演之外，其他角色也个性十足：比如骆明劼饰演的柳慕白就颇为抢眼，亦正亦邪的设定让这个堕落的天才角色充满魅力。

主创团队实力打造 《大主宰》还原原著精髓

为了还原大千世界的瑰丽与浩瀚，完美再现书中的奇幻情境，《大主宰》的主创团队带领剧组用时一年搭设北苍灵院等多个主场景，大到砖石瓦砾，小到树叶的纹理，一方面尽量贴合原著气质与背景，另一方面则进行再创作，将《大主宰》的奇诡与梦幻表现得淋漓尽致。

以此次探班场地，剧中的学院广场来说，既有森严的古风气质，又有奇幻设定下的学院感，导演张萌也谈到，对场景的还原不仅是照搬，细节和工艺的复杂其实超出想象。

另外，在人物造型设计上，则着重还原原著人物韵味，道具、服装、美术的精雕细琢，还有编剧、灯光、摄影等多维度多管齐下，保证原汁原味，原作者天蚕土豆看过之后也不禁频频点头，相信在剧中一定能够以极具震撼力的视听体验与影像去呈现《大主宰》的人物风采和故事底蕴。

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