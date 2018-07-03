徐峥一夜爆红变“山争大哥”：希望老树开花

对于一夜之间“爆红”，被网友爱称为“山争哥哥”的徐峥显得有点懵，对于超话是如何形成的，他其实并不清楚。

原标题：徐峥回应超话爆红：流量不敢想 希望老树开新花

徐峥一组机场照火了

徐峥超话突然大爆，7月2日下午排名已位列明星榜第12名

新浪娱乐讯 近日，由徐峥[微博]监制并主演的电影《我不是药神》进行点映，还未正式上映口碑已然爆表。有网友微博发文“嘲笑”徐峥个人超级话题签到仅有22人，反问为什么票房号召力这么强？7月1日晚，网友们行动起来，徐峥超话突然大爆，影响力瞬间攀升。7月2日下午，其超话排名已位列明星榜第12名，粉丝达2.4万，还有了个人反黑站。

对于一夜之间“爆红”，被网友爱称为“山争哥哥”的徐峥显得有点懵，对于超话是如何形成的，他其实并不清楚。他一本正经地解释，“山争哥哥”是拨乱反正的过程，因为很多人误以为他的名字是“铮”。对于粉丝后援团的昵称之争，你们的“山争哥哥”钦点了“蒸饭”和“粉蒸肉”！没错，正好可以和陶虹[微博]家的“陶米”组CP！

昨晚徐峥的超话空前热闹，网友纷纷发帖，将“山争哥哥”的过往都翻了出来。有网友将徐峥机场独自拎箱子的照片发出来并控诉助理，“怎么可以让我们哥哥亲自拎箱子？”面对突如其来地“心疼”，徐峥有点无奈，直言是自己把助理赶走的，自己平时比较喜欢当吃瓜群众。

曾经的徐峥也是鲜肉一枚，看到网友发自己之前的剧照，“奶峥”笑言：“谁都有奶的时候，但是我不留恋。”面对网友“心痛”留言，“山争哥哥没有头发只有我们了！”徐峥笑了笑，“好吧，我愿意这样。”他也说从来没想过能成为流量小生，希望老树可以开新花。

新浪娱乐：您的超话彻底爆了，您知道超话是什么么？

徐峥：我不太知道，就是我知道是超级话题，但我不知道超级话题是怎么形成的。

新浪娱乐：他们都喊您山争哥哥，有什么感觉？

徐峥：我觉得这是个拨乱反正的过程，因为很多人把我的名字的“峥”写成金字旁的“铮”，现在大家知道是山字旁的“峥”了，山争，山什么，也是一种时尚对吧？

新浪娱乐：粉丝的名字您更喜欢峥饭还是峥果粒？

徐峥：我喜欢峥饭，还有喜欢粉峥肉。（笑）

新浪娱乐：为什么喜欢这两个？

徐峥：峥饭就是受众更广的层面，粉峥肉需要升级，十年以上才能变成粉峥肉。

新浪娱乐：还有人说和陶虹姐的粉丝“陶米”正好是个CP。

徐峥：对，以前是有这个，淘（陶）完米以后蒸（峥）饭。

新浪娱乐：您知道您的粉丝都在为您做些什么吗？

徐峥：呃，我觉得我的粉丝更多地还是关注我的电影吧，他们会帮我们投射一些物料。

新浪娱乐：比如说他们看到一张你在机场提箱子的照片，就说团队呢，怎么能让我们崽崽自己提箱子？

徐峥：这个我今天发了一条微博回应，就是我的助理已经非常崩溃了，其实那天是我把他赶走的，我说我自己回上海，赶着看我妈去了，你就不用跟着我了。其实在平时我愿意做吃瓜群众。

新浪娱乐：觉得自己的美颜盛世是什么时候？

徐峥：美颜盛世啊？我觉得我在银幕里面，在镜头里面都挺美颜的。

新浪娱乐：还有一句话是，山争哥哥没有头发只有我们了，怎么看这句话？

徐峥：（笑）好吧，我愿意这样。

新浪娱乐：突然变流量小生，超话签到率这么高，是什么感觉？

徐峥：流量我从来没有想过，希望老树可以开新花吧。

新浪娱乐：有人找出你拍电视剧时期的照片，叫你“奶峥”。

徐峥：谁都有奶的时候，但是我不留恋。

（宸宣/文）

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