《唐伯虎点秋香》导演李力持1日特别上传珍贵的旧照，当年所有主角一起聚餐，女主角巩俐还做鬼脸入镜，让粉丝超怀念。

周星驰巩俐

还记得周星驰电影《唐伯虎点秋香》吗？这部电影在1993年上映，并找来威尼斯影后巩俐来演喜剧片，至今仍是影迷心中不败经典。导演李力持1日特别上传珍贵的旧照，当年所有主角一起聚餐，女主角还做鬼脸入镜，让粉丝超怀念。

照片中，巩俐鼓起双颊、瞪大眼睛，双手还摆出“伸爪”模样，还教旁边的导演李力持一起做动作，而她前一年（1992）凭《秋菊打官司》勇夺威尼斯影后，难得接拍喜剧片，私下更是没有影后架子。导演配图留言：“巩俐教我做这个鬼脸，好有难度呢！”

除了李力持和当年的编剧谷德昭一起鼓腮帮子，男主角周星驰则是站在后排搭肩拍照，露出帅气白牙，没有一起扮鬼脸。他在电影里卖力搞笑，戏外则是一本正经，25年前旧照出土，网友轮番说“看到星爷了”、“那个时候星爷的头发还是黑的”、“好年轻啊”、“连导演都是小生一枚。”

李力持现年57岁，被昵称“大力”，从电视台TVB时代，就已经和周星驰合作《盖世豪侠》、《他来自江湖》，当时男主角台词“不如大家坐下来，喝杯茶、吃个包子慢慢说”，还成为香港流行语。随后两人双双转战大屏幕，合作执导《唐伯虎点秋香》、《食神》、《喜剧之王》等，后来各自分道扬镳。

周星驰现年56岁，被影迷昵称“星爷”，从演员逐渐跃身导演，代表作多不胜数。他近年推出《美人鱼》创下大陆影史最高票房纪录，后来被《战狼2》超越，现在正在筹拍《美人鱼2》，日前被拍到头发苍白，模样憔悴，看起来就像是七旬老伯，令粉丝相当担忧，也有人暖心留言：“周星驰在我心里永远都是电影里的模样。”

（原标题：《唐伯虎点秋香》导演晒旧照 巩俐周星驰风华正茂）

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