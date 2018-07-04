送命题！大S套路汪小菲：有没有后悔娶我

在某综艺节目晒出的画面中，大s被福原爱准备的满桌菜吓到，她转问汪小菲：“你有没有很后悔娶到我啊？”

原标题：福原爱做满桌菜大S套路汪小菲：有没有后悔娶我

大s套路汪小菲

福原爱做满桌菜

据台湾媒体报道，陆综《幸福三重奏》找来大S和汪小菲、福原爱和江宏杰、蒋勤勤和陈建斌等三组明星夫妻共同生活，夫妻日常难得在屏幕前公开，未播出已经备受期待。该节目2日晒出一段画面，大S夫妇来向江宏杰、福原爱打招呼，在厨房见到满桌料理吓一跳：“这么快！你可以做出这样子！”

节目设定三组夫妻将住在不同的房子里，第一期花絮中，大S带汪小菲来打招呼，没想到江宏杰第一时间还找不到位置开门。她和众人走到厨房，见到长桌上有煎蛋、现切橙子、白米饭，炉上还有一锅菜，对着江宏杰说“你好幸福哦！”对方也害羞回答，“我人生中最幸福的事情，就是娶到她。”

大S和汪小菲牵手回家，路上低声念：“你看他们一来就自己去煮了，显得我这么不贤慧，那我是不是得煮两道菜给你吃啊？”虽然老公连忙安抚“不用”，夫妻俩一起吃饭时，她再问“你有没有很后悔娶到我啊？”她边问边吃菜，眼神没忘直盯丈夫，这段率性互动笑翻网友，粉丝轮番称赞“大S这对肯定是亮点”、“看一次笑一次”、“敢爱敢恨啊！”

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