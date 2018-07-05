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张馨予男友身份疑曝光 对方为武警指战员

张馨予男友身份疑曝光 对方为武警指战员
2018年07月05日 00:44 新浪娱乐
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7月3日，网友曝出疑似张馨予男友的身份，对方是一位武警指战员，名叫何捷。对此，张馨予方暂无回应。

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　　原标题|：张馨予男友身份疑似曝光 对方为武警指战员

张馨予与疑似男友张馨予与疑似男友
张馨予5月30日晒出度假照，与男方微博晒出的是同一个地点。张馨予5月30日晒出度假照，与男方微博晒出的是同一个地点。
张馨予牵手照出现的佩饰与男方佩戴的手势相同张馨予牵手照出现的佩饰与男方佩戴的手势相同
何捷删除了6年微博内容何捷删除了6年微博内容

　　7月3日，网友曝光出张馨予疑似男友的身份，对方是一位武警指战员，名叫何捷。对此，新浪娱乐向张馨予方求证，对方表示：“这条信息我们也不知道，不予回到，抱歉。”

　　张馨予今年3月28日公开恋情之后，男友身份一直成迷，引来许多网友猜测。但二人一直十分低调，张馨予一直没有透露男友身份。

　　7月3日，网友曝光出疑似张馨予男友身份，是位武警特战指战员，名叫何捷。他2006年入伍至今荣获多个奖项，还是高级反恐人才。曾在部队比赛中获得3个科目全场个人最好成绩，还参加过知识竞赛节目《一站到底》。

　　据悉，何捷与张馨予结缘是因为某综艺节目，当时他担任教官，张馨予是受邀嘉宾，他还为张馨予剪去一头长发。节目中两人随着节目进展从陌生人到熟识，网友纷纷猜测，是否当时就已暗生情愫。

　　随后，还有网友猜测张馨予5月30日晒旅游照，与男友是同一个地点，同一个吊桥之外。男方腕上佩戴的饰品与何捷两张生活照中的佩戴饰品一致。随着何捷疑似张馨予男友身份曝光，网友纷纷涌到他微博留言，希望他保护好张馨予，随后，何捷第一时间删去所有微博，只留下四条与张馨予无关的微博，疑似坐实男友身份。网友纷纷表示：真的护女友心切。

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