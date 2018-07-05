张馨予男友身份疑曝光 对方为武警指战员

7月3日，网友曝出疑似张馨予男友的身份，对方是一位武警指战员，名叫何捷。对此，张馨予方暂无回应。

原标题|：张馨予男友身份疑似曝光 对方为武警指战员

张馨予与疑似男友

张馨予5月30日晒出度假照，与男方微博晒出的是同一个地点。

张馨予牵手照出现的佩饰与男方佩戴的手势相同

何捷删除了6年微博内容

7月3日，网友曝光出张馨予疑似男友的身份，对方是一位武警指战员，名叫何捷。对此，新浪娱乐向张馨予方求证，对方表示：“这条信息我们也不知道，不予回到，抱歉。”

张馨予今年3月28日公开恋情之后，男友身份一直成迷，引来许多网友猜测。但二人一直十分低调，张馨予一直没有透露男友身份。

7月3日，网友曝光出疑似张馨予男友身份，是位武警特战指战员，名叫何捷。他2006年入伍至今荣获多个奖项，还是高级反恐人才。曾在部队比赛中获得3个科目全场个人最好成绩，还参加过知识竞赛节目《一站到底》。

据悉，何捷与张馨予结缘是因为某综艺节目，当时他担任教官，张馨予是受邀嘉宾，他还为张馨予剪去一头长发。节目中两人随着节目进展从陌生人到熟识，网友纷纷猜测，是否当时就已暗生情愫。

随后，还有网友猜测张馨予5月30日晒旅游照，与男友是同一个地点，同一个吊桥之外。男方腕上佩戴的饰品与何捷两张生活照中的佩戴饰品一致。随着何捷疑似张馨予男友身份曝光，网友纷纷涌到他微博留言，希望他保护好张馨予，随后，何捷第一时间删去所有微博，只留下四条与张馨予无关的微博，疑似坐实男友身份。网友纷纷表示：真的护女友心切。

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