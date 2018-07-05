徐峥何炅黄磊孙红雷……“叔圈101”你会pick谁

《创造101》的热播，带火了一波101话题。最近，娱乐圈忽然刮起一股“叔圈101”风潮，网友们热情pick心中喜欢中年大叔级别的男艺人，徐峥何炅黄磊孙红雷等便是其中的大热门。

徐峥

这波风潮要从徐峥说起。哦不，现在的徐导已经有了新昵称，“山争哥哥”，多亲切呢。此前宣传电影《我不是药神》期间，因为社交平台超话签到不到22人，徐峥的粉丝们不开心了，毕竟这是位曾经创造国产电影票房记录的导演和实力演员。

徐峥与陶虹

于是粉丝们出手了，这其中又主要是女粉，她们你一签、我一签将山争哥哥的话题送到第六名。徐峥莫名其妙就成了一线流量明星，粉丝们还说，山争哥哥才46岁，未来可期。流量咖的应援手法完美嫁接大叔，眼看梗就要玩坏。

黄渤

接下来的事情就顺理成章了，“叔圈101”迅速霸屏，“三石哥哥”黄磊、“三水哥哥”黄波，以及何炅、吴秀波、孙红雷等纷纷上榜，被迫成了新一波弄潮儿。

孙红雷

继续讨论下去，那么谁最有希望C位出道呢？似乎何炅很有自信，3日深夜，他通过微博晒自拍，并自侃回应“叔圈101”，写道：“听说我有机会C位走花路？”十分的逗趣。照片中，何炅坐在车里，对镜微笑，非常的阳光，就像邻家大哥哥的样子。

何炅

网友也纷纷围观并留言道：“孙红雷要不服了！”“绝对c位，不老男神啊！”“您这长相明显是鲜肉圈的！”“何老师是少年圈扛把子！”

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