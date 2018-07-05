陈坤分饰两角有慌乱感 雷佳音和潘粤明不落后

原标题：《脱身》分饰两角 陈坤有慌乱感

在《脱身》中，陈坤一人饰演双胞胎兄弟二人，图为哥哥乔智才。

图为弟弟乔礼杰

近日，因为时隔多年重返小荧屏的新剧《脱身》播出临近尾声，陈坤微博发文感谢粉丝，并号召“播出最后几日，希望大家看完！”“从一个演员的角度珍惜还有最后几天播出的不舍得！”

在陈坤的卖力“吆喝”下，《脱身》的收视回暖，但该剧的口碑争议依然存在。有网友认为，对陈坤分饰两个角色期望很高，“以为像《白夜追凶》那样有很多角色互换的有趣戏份，可惜人设并不是这样的”。对演员来说，分饰两个角色是很大的挑战，但能不能带给观众翻倍的惊喜，除了要有出色的演技外，也要考虑剧本、角色人设等外在因素。

陈坤诠释“大乔小乔”， 与观众期待有出入

《脱身》是陈坤时隔9年重返小荧屏的作品，加上他在剧中饰演一对双胞胎兄弟，所以该剧一直备受观众期待。然而，该剧播出以来，收视并不十分理想。陈坤也频频在微博卖力“吆喝”，“播出最后几日，希望大家看完！”

《脱身》收视未能如大家所愿变成“爆款”，跟该剧口碑方面的争议有很大关系。除了有观众不解《脱身》“为什么从谍战剧变成年代爱情剧”外，陈坤分饰“大乔小乔”的设定，也跟观众期待有出入。有观众表示：“女主角错认双胞胎，本以为是一场大戏，结果瞬间就解释清楚了。这剧情，不走寻常路啊。”“双胞胎戏份的严重失衡，相似容貌的特征没有得到利用，也只能让这个设定流于噱头，显得诚意不足。”

不过，也有观众认为，近期剧情中双胞胎互动已经有所增多，“猜想最后还是会利用兄弟互换帮助逃脱，所以会坚持追完全剧”。

不过，不少粉丝认为，从目前戏份来看，陈坤还是很好地诠释了这对双胞胎兄弟，“大乔世俗干练、小乔刻板单纯，一个为了家庭付出所有，一个原则超越亲情之上。陈坤一个人演出了两个人的气质，又完全不会让人觉得串味儿”。

事实上，在大部分时间里，乔智才和乔礼杰的互动戏并不多，“似乎乔礼杰这个角色只是为了衬托乔智才的不受宠”。不过，最近几集剧情中终于有了观众期待的“兄弟互换戏码”，马上吸引观众讨论，“大乔版的小乔严肃中带着逗趣，小乔版大乔则一脸拘谨还要努力放松……这种互换戏简直不能更好笑了”。“大乔假扮小乔那一段，因为大乔不是近视眼，所以戴起礼杰的眼镜时就刻意把眼镜拉低，还头晕了。真的特别喜欢这个小细节，让我相信这就是大乔假扮的小乔。特别棒。”

潘粤明演了两个角色？

观众看到了四个“他”！

在近期的大小银幕上，演员一人挑战两个角色并不少见，有趣的是，虽然他们演两个角色已经难度很大，但观众想看到的更多——不仅是两个不同的角色，而是四个“他”！

此前，《白夜追凶》吸引了大批观众追捧，不少观众认为，《白夜追凶》之所以好看，除了剧本给力之外，潘粤明的演技也为该剧增色不少，“潘粤明在剧中一人分饰两角的表演好看吧？其实严格来说，潘粤明在剧中演了四个角色：哥哥关宏峰、弟弟关宏宇、假扮哥哥关出入警局查案的关宏宇、假扮弟弟和周巡周旋的关宏峰。一般的演员还真的扛不起这样的角色”。“虽然潘粤明饰演的是两个人物，具体在剧中呈现出来的，却是四个角色。潘粤明演技的发挥状况，一定程度上决定了‘兄弟人设’的可信性。观剧时判断兄弟对话、交换身份等情节，也是《白夜追凶》最有趣味性的部分。”

雷佳音不放过造型细节

分饰两角受肯定

而在电影《超时空同居》里，雷佳音分饰两角同样受到肯定，“穷小子和霸气总裁这两个反差角色，雷佳音手到擒来。1999年的陆鸣在菜市场憨厚一笑，朴实的生活气息扑面而来。当饰演2018年霸道总裁陆石屹时，雷佳音仿佛换了一个人似的，西装革履、气宇轩昂地站在发布会台上畅想未来”。此外，《超时空同居》里同样有“角色扮演”的戏份，陆鸣“穿越”到2018年扮演陆石屹，让观众会心一笑。 雷佳音曾透露，分饰两角的难点在于“电影是影像语言”，“你得让观众感觉真实，而不是一个演员在演40多岁、20多岁，我觉得是挺难的”。因此，为了更好刻画两个不同的角色，“让观众感受到那是真实的一个人”，雷佳音严谨地不放过任何一个造型细节，特意让陆石屹戴上了眼镜。

角色切换， 演员会慌乱

其实，《脱身》并不是陈坤第一次在作品里分饰两个角色。2011年，徐克执导的武侠电影《龙门飞甲》中，陈坤就分别饰演“雨化田”和“风里刀”，风格迥异“亦正亦邪可俊可妖”，展现出极强的可塑性。而《脱身》剧本的出现，让陈坤动心的原因也正是双胞胎的角色设定。

据悉，在《脱身》四个半月的拍摄周期中，陈坤每天上午要演乔智才，下午演乔礼杰。面对这样高强度的工作，他只能自己催眠自己。“我演乔智才脑子要过所有乔智才的世界，跟什么人在一起，为什么跟这些人交朋友，他喜欢什么颜色，喜欢的生活是什么样的，遇见女孩反应是什么。”他还表示：“在自我催眠乔智才这个角色的时候，会更多联想到自己在生活中的样子，我们很相似，乔智才随性、性格锋利，同时却又很柔软，在演绎的时候也会情不自禁地更加夸张化。” 因为性格迥异，两兄弟在坐姿、说话方式、面部表情等方面完全不同。“乔智才使劲动眉毛，乔礼杰不准动眉毛。乔智才说话速度快，乔礼杰说话速度慢。乔礼杰害羞呆萌，儒雅、绅士、摆Pose。”在两兄弟间切换，陈坤也有演“分裂”的时候，“心里就会生出一种慌乱感”。

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