郑爽闺房曝光：“小仙女”打地铺睡觉？

早在2018年初，郑爽也曾晒出她的一张房间照，照片中简单的卧室，满屋子的书，房间里面更是没有家具摆放，连床都省略而是直接睡地上，小仙女竟然打地铺，网友觉得也是十分亲切。

原标题：郑爽闺房意外曝光：“小仙女”竟然打地铺睡觉？

最近，郑爽在自己研发的社交平台雪糕群中分享了自己的日常生活，却意外曝光了自己的房间布置。从照片来看，郑爽的闺房风格偏向地中海风，墙壁上挂着十分简单的陈货架，从她拍摄的角度来看，郑爽应该是自己躺在被窝里，手里还拿着抢眼的玩具球。

郑爽房间

早在2018年初，郑爽也曾晒出她的一张房间照，并配文写道：“你们要等我哦，这段（时间）都为2018规划！谢谢大家的不离不弃，我会继续努力。”照片中简单的卧室，满屋子的书，房间里面更是没有家具摆放，连床都省略而是直接睡地上，小仙女竟然打地铺，网友觉得也是十分亲切。

打地铺

房间一角

屋子照片

去年她晒出自己的房间更是随性，房间内布置较为随意凌乱，还能看到有脏袜子扔在地上。面对很多网友的批评，郑爽也评论里称：“不是我的袜子，我没有这么可爱。”

随意的房间

有细心的网友指出，这应该是郑爽的工作室，而不是她的闺房。不过看得出来，房间的风格还是非常相似的。

默默注视

上游新闻·重庆晨报记者 赵欣

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