对于舒淇来说，上电视真人秀出任常任嘉宾还是第一次。最近陆续公布的一波波拍摄花絮和官宣照里，这位大银幕“女神”依然娇媚无比。

原标题：《中餐厅2》舒淇成最美服务生 大热天工作女神有 “夏日三宝”

老板娘赵薇继续开店，于是有了湖南卫视慢综艺《中餐厅》第二季的回归。这一次，赵薇带着舒淇、苏有朋、王俊凯等合伙人来到法国，在酷暑中展开美食之旅。

《中餐厅》第二季

对于舒淇来说，上电视真人秀出任常任嘉宾还是第一次。最近陆续公布的一波波拍摄花絮和官宣照里，这位大银幕“女神”依然娇媚无比。

舒淇

虽然当地天气炎热，她在镜头的每一次呈现依旧360度无死角完美，待人接物无懈可击，成了《中餐厅2》里的最美服务生。

舒淇

也有网友担心，之前舒淇不是脸上过敏吗，在大热天忙着工作要不要紧呢？这可能真是多虑了，记者注意到，舒淇为了拍摄早已做足功夫，随身带着“夏日三宝”——遮阳伞、墨镜、遮阳帽应对大热天工作。

舒淇戴上遮阳帽

舒淇曾因皮肤敏感严重，不得不休工一段时间，大概这也让她体会到，光涂防晒霜显然不够，物理防晒才是最稳妥的保护。事实上，对于我们大家来说，老老实实打伞、戴太阳镜和遮阳帽无疑是最经济有效的防晒措施。跟着女神学起来，一起变得美美哒！

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