公司：张根硕7年前查出患躁郁症 遗憾不能服现役

张根硕已确定7月16日参军，张根硕因为患有躁郁症而在此前的参军体检中被分类为了四级，因此他将在接受新兵基础训练后作为社会服务要员服役两年。

张根硕

新浪娱乐讯 韩国艺人张根硕[微博]因患有躁郁症（bipolar disorder）而在参军体检中被分类为四级，将在7月16日参军接受基础军事训练后作为社会服务要员服役两年。

张根硕的经纪公司负责人表示，张根硕已确定7月16日参军，张根硕因为患有躁郁症而在此前的参军体检中被分类为了四级，因此他将在接受新兵基础训练后作为社会服务要员服役两年。张根硕的经纪公司表示，张根硕在2011年第一次被查出患有躁郁症，因为这一疾病，张根硕在每次参军体检中都被判定为需重新体检，直到最近才被最终分类为了第四级，在这个过程中张根硕本人从来没有申请过推迟参军。

张根硕的经纪公司还表示，张根硕为了克服疾病而冒着不良后遗症的风险而做了各种努力，但还是没能取得让人满意的结果，对于只能以社会服务要员的形式服兵役，张根硕本人也感到非常遗憾，无论被分类到什么职务，张根硕都将以最大的责任心诚实完成工作。吕东垠/文 版权所有Mydaily禁止转载

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