报道截图

比伯父亲发文

新浪娱乐讯 据国外媒体报道,贾斯汀-比伯与海莉-鲍德温已于当地时间周六晚订婚。

贾斯汀-比伯于周六晚向女友海莉-鲍德温求婚,有两位目睹事情经过的女性表示事情发生在巴哈马旅游胜地。据悉,当时保安要求所有人都要把手机拿走,因为要发生一件“特殊的大事”。而另一位线人也表示比伯于周六晚向海莉-鲍德温求婚。

贾斯汀的父亲杰瑞米在星期日贴了一张贾斯汀的照片,上面写着:“@justinbieber proud is an understatement! Excited for the next chapter!(@贾斯汀-比伯 用骄傲描述太过轻描淡写,很激动你开启人生的下一篇章)”

