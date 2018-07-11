《流浪地球》吴京首演宇航员 “战狼”这次要拯救地球！

《流浪地球》一直在在追求用中国人的方式，去打造中国自己的科幻电影，力求从各方面展现中国的人文气质。

10日，由刘慈欣原著改编，郭帆导演执导的冒险科幻电影《流浪地球》再度曝光一支贴片预告，预告中的吴京饰演的宇航员，和俄罗斯籍的同伴一起在空间站执行任务。《流浪地球》是吴京和郭帆导演的首次合作，谈到自己参演《流浪地球》，吴京表示，他表示在看过剧本后，被其中的人物、故事、场景，以及这场前所未有的人类冒险所打动，“哭得稀里哗啦的，也从心里认可了这部电影”。

吴京穿着宇航服。

电影《流浪地球》改编自刘慈欣的小说，看过小说的观众都知道，《流浪地球》讲述的是地球正在遭遇一场波及全人类的危机，为此人类不得不开启“流浪地球计划”。作为中国科幻电影的新类型，《流浪地球》从开拍起就备受关注。从第三支预告片可以看到，一开始伴随着“刘慈欣同名小说改编”字样出现的，是一声又一声的警报声。接着“Made in China”的空间站就呈现在观众眼前，身穿宇航服的吴京和俄罗斯同伴一起走向空间站舱门，两人的对话和镜头切换，竟然带出一丝幽默感。随着俄罗斯宇航员惊慌失措的语气，吴京一脸坚决地按下了开启舱门的操作杆……有细心的影迷已经在这第三支贴片预告中发现，吴京的宇航服上不仅仅有中国国旗，还有带有地球标志的标识，代表这这次拯救计划，将是整个人类的集体行动。

吴京与导演郭帆（左）交流。

谈到自己为什么会参演《流浪地球》，吴京表示，在看过剧本后，自己被其中的人物、故事、场景，以及这场前所未有的人类冒险所打动，“哭得稀里哗啦的，也从心里认可了这部电影”。在进组以后，吴京又看到郭帆导演和团队不眠不休的工作状态：“这次我仿佛在郭帆身上看到我当年的影子，执着、疯狂地投入到自己喜爱的事业中，哪怕是遇到叫天天不应、叫地地不灵的时候，也一边崩溃一边默默强撑。”

吴京工作照

在郭帆导演看来，科幻电影是工业电影金字塔尖的产物，而中国科幻电影和中国电影工业化均处在刚刚起步的阶段。除此之外，郭帆认为中国的科幻电影，文化内核和美学呈现必须是中国的，这样观众才会认同并产生共鸣，他带领团队数次修改《流浪地球》的梗概、分场和剧本，力求故事内核、故事中的人物情感、思维方式、行为模式，乃至是世界观，都展现出中国的人文气质。《流浪地球》一直在在追求用中国人的方式，去打造中国自己的科幻电影。

据悉，电影《流浪地球》有望于2018年内正式上映。

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