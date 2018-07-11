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郑爽深夜连发长文吐槽压力大 直言已胖十斤

郑爽深夜连发长文吐槽压力大 直言已胖十斤
2018年07月11日 11:19 新浪娱乐
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7月10日深夜，郑爽在个人社交平台向粉丝吐槽目前所遇到的压力，她在文中称，被否认的感觉真的很难受，“你认为好的，却被活过来的人否认，我觉得怎么这么二呢？”

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　　新浪娱乐讯 7月10日晚， 郑爽连续发几条长文，向粉丝诉苦吐槽目前的情绪。郑爽坦言害怕自己应对不好那么多的压力和争吵，只能不断的看剧本来麻醉自己，她表示自己已经胖了十斤。

　　7月10日深夜，郑爽在个人社交平台向粉丝吐槽目前所遇到的压力，她在文中称，被否认的感觉真的很难受，“你认为好的，却被活过来的人否认，我觉得怎么这么二呢？”“其实很多时候我们不是不满意这社会，而是不满意自己”。面对来自网络上的流言蜚语，郑爽坦言“我们有时都控制不了自己，我们根本不会控制只会随波逐流”。郑爽还表示，自从进组以来，自己都胖了十斤，“我真的害怕自己应对不好，那么多的压力和争吵”，而且只能靠不停地看剧本来缓解压力。郑爽一度被网友调侃自带热搜体质，因为在综艺和影视剧当中的表现经常陷入被黑的境地，郑爽也在前段时间的一档综艺节目当中一度情绪崩溃，当场落泪，言说自己受到的不公正待遇，一度引发网友热议。粉丝则纷纷留言安慰她注意身体，将压力抛之脑后，专心做自己就好了。（实习生英子/文）

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