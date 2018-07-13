王菲真参加综艺了！宣传片天后霸气侧漏

原标题：《幻乐之城》宣传片曝光：王菲气场强 易烊千玺少年感十足

“我是体验官王菲。”12日上午，湖南卫视制作的王菲综艺首秀《幻乐之城》曝光了首支概念宣传片。片中，黄晓明、任素汐、雷佳和易烊千玺等四位唱演人与体验官王菲陆续亮相，一场音乐好戏即将开场。

《幻乐之城》

作为“天后”王菲参与的首档音乐综艺，早在《歌手2018》收官之后，《幻乐之城》的消息便在坊间流传。6月下旬，有网友在微博爆料称节目已在无锡开始录制，王菲以“幻乐体验官”的身份出现，首期节目与她搭档的是“幻乐好友”黄渤。

王菲以“幻乐体验官”的身份出现

据悉，《幻乐之城》的四位唱演人黄晓明、任素汐、雷佳、易烊千玺将分别搭档许宏宇、辛爽、沙维琪、彭宥纶四位导演。节目将镜头对准“大时代”下的“小人物”，每期节目中，唱演嘉宾将以8分钟音乐微电影的形式生动唱演出个体梦想和家国情怀。

王菲以“幻乐体验官”的身份出现

上游新闻记者在最新曝光的概念宣传片看到，45秒的画面流光溢彩、变幻万千。在黄晓明等四位唱演人之后，王菲压轴亮相，白色衣衫，短发干练，右耳单侧戴串硕大耳坠，唇角一抹神秘微笑，妆容精致，气场依旧强大。

易烊千玺

易烊千玺的加盟令人惊喜，这位节目中最年轻的嘉宾身着白T搭配背带裤，青春简约又有复古气息，一定渔夫帽的搭配尤其体现出少年的温和清新，他将与导演彭宥纶合作带来怎样的音乐故事，令人期待。

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