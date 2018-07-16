胡歌经纪人擅自签合约涉诚信问题被开除

原标题：胡歌经纪人被开除 蔡艺侬：擅自签合约涉诚信问题

天津唐人影视股份有限公司开除胡歌经纪人姚瑶的文件在网络流传

胡歌（资料图）

近日，一则天津唐人影视股份有限公司开除胡歌经纪人姚瑶的文件在网络流传，引发热议。文件显示：“（姚瑶）严重违反公司规章制度，导致公司和胡歌先生在名誉及经济上蒙受严重损失，我司根据国家法例及公司员工手册中相关条款规定，于2018年7月11日对该员工作出解除劳务关系的处罚。”据悉，姚瑶此前担任胡歌工作人员多年。

随后新浪娱乐独家求证唐人总裁蔡艺侬，对方回应称，这份文件并非官方声明，只是发给商业客户的紧急告知，但其中内容属实。姚瑶将不再担任胡歌经纪人，具体如何处置公司会进一步探讨，相关情况会尽快发布公开声明。目前胡歌正在拍戏中，“希望大家不要因此事打扰他。”新浪娱乐也试图联络姚瑶，对方挂断电话。

12日，这份落款为“天津唐人影视股份有限公司”的文件显示：“唐人影视公司员工姚瑶在担任胡歌经纪人期间，严重违反公司规章制度，导致公司和胡歌先生在名誉及经济上蒙受严重损失，我司根据国家法例及公司员工手册中相关条款规定，于2018年7月11日对该员工作出解除劳务关系的处罚，并且保留进一步追究法律责任的权利。”文件还称，“我司与胡歌先生均要求旗下员工诚实守信、廉洁自律，绝对无法容忍员工利用欺骗、伪造等违法违规手段损害他人利益、破坏行业风气。”

据悉，姚瑶此前担过任胡歌的助理、经纪人，在唐人影视工作多年。目前，其微博认证已经改为“前 唐人影视 胡歌工作室 经纪人”。

蔡艺侬对新浪娱乐独家回应，网上流传的文件并非官方声明，只是发给商业客户的紧急告知，以免公司有更大的经济、名誉损失，“我们也意外这份文件流传到了网络上”。不过她表示，文件中内容属实，姚瑶涉及擅自代表胡歌签订协议等诚信问题，“严重损害了艺人的声誉。”

蔡艺侬表示，姚瑶将不再担任胡歌经纪人，对于姚瑶具体如何处置，是否会采取法律行动，公司会进一步探讨，相关情况会尽快发布公开声明。她也透露，目前胡歌正在拍戏中，情绪应该不会受到此事影响，“他每天都在拍戏，大家都祝福他吧，希望大家不要因此事打扰他，让他好好把戏拍完。”新浪娱乐也试图联络姚瑶，对方挂断电话。

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